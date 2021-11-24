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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı resmi törenle karşılayacak, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere iştirak edecek. Erdoğan, anlaşmaların imza töreninin sonrasında Veliaht Prens onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/15.30/16.00/16.45/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve 81 ilden öğretmenler ile TBMM Kreşi öğretmenlerini kabul edecek, Tekirdağ'da görev yapan öğretmenlerle çevrim içi bir araya gelecek.

(TBMM/12.00/13.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

- Kılıçdaroğlu, eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(Ankara/12.00/TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden öğretmenlerle Gölbaşı Vilayetler Evi'nde bir araya gelecek, CSO eski binasında verilecek konseri izleyecek.

(Ankara/13.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

- İYİ Parti Meclis Grup Toplantısı yapılacak.

- Genel Kurulda, İcra İflas Kanunu'nda değişiklikleri de içeren 5. Yargı Paketi üzerinde görüşmeler devam edecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının bütçesi ele alınacak.

(TBMM/10.30/14.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, video konferans yönetimiyle Bilişim Zirvesi "Bilişim 2023" oturumuna katılacak.

(Ankara/13.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile 6 aylık yatırım eğilimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00 )

3- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak, 2020 yılı yenilik araştırması sonuçlarını yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Azerbaycan'da, Uluslararası Nizami Gencevi Forumu'na ve "Büyük Dönüş: Kültürel Canlanma" konferansına katılacak.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Beşiktaş, UEFA Şampiyonalar Ligi C Grubu'ndaki 5. maçında Hollanda'nın Ajax takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)

2- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve takımdan bir futbolcu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Marsilya ile yapacakları maça ilişkin soruları cevaplayacak, sarı-kırmızılı takım son çalışmasını tesislerde yapacak.

- Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli ve takımdan bir futbolcu, Galatasaray maçına ilişkin Nef Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak, takım son çalışmasını statta gerçekleştirecek.

(İstanbul/16.15/17.00/19.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve takımdan bir futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yapacakları maça ilişkin Georgios Karaiskakis Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(Pire/19.30) (Fotoğraflı)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda, Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Polonya’nın VBW Arka Gdynia takımıyla, Galatasaray, Macaristan'ın Sopron Basket takımıyla karşılaşacak.

(Gdynia/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'nda, Nesibe Aydın, İsrail'in Neve David Ramla takımını, B Grubu'nda Elazığ İl Özel İdare, Romanya’nın ACS Sepsi-SIC ekibini konuk edecek.

(Ankara/16.30/Elazığ/18.30) (Fotoğraflı)

6- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonalar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında VakıfBank, İtalya'nın Vero Volley Monza takımını ağırlayacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol Kadınlar CEV Kupası 16'lı finaller turunun rövanşında, Eczacıbaşı Dynavit, Sırbistan'ın Zeleznicar Lajkovac takımını konuk edecek.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

8- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası 16'lı finaller rövanşında, Nilüfer Belediyespor, Litvanya'nın TK Kaunas VDU takımıyla iç sahada karşılaşacak; Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bosna Hersek'in OK Gacko takımıyla deplasman mücadelesine çıkacak.

(Bursa/18.00/Gacko/21.00) (Fotoğraflı)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında, Yalıkavakspor-Yenimahalle Belediyespor maçı yapılacak.

(Muğla/18.00) (Fotoğraflı)

Kaynak: Haber Kaynağı
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