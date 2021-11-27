Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan ziyareti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov tarafından Oğuzhan Köşkü’nde resmi törenle karşılanacak.

- Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki lider, anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Berdimuhammedov tarafından nişan tevcih edilecek Erdoğan, mevkidaşının onuruna vereceği resmi akşam yemeğine katılacak.

(Aşkabat)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı Çalıştayı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ziyaretlerde bulunacak.

(Samsun/10.30-18.30)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beypazarı ilçesinde hayata geçirilen yatırımların toplu açılış törenine katılacak.

(Ankara/13.30-15.30)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, basın mensuplarıyla buluşacak, Büyükşehir Belediyesinin "Havza Su Arıtma Tesisi Temel Atma Töreni"ne iştirak edecek.

(Samsun/11.00-15.30)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı" kapsamında "AK Parti'nin Demokrasi Yolculuğu ve Lider" konulu ders verecek ve gazetecilerle bir araya gelecek.

(Rize/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Aşkabat)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, stat yeri saha incelemesinde bulunacak.

- Vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunacak Kasapoğlu, milli yüzücü Sevilay Öztürk ve ailesini ziyaret ederek Kahramanmaraş Gençlik Çalıştayı'na katılacak.

(Kahramanmaraş/12.30-16.00)

2- Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasına Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor ve Beşiktaş-GZT Giresunspor maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/13.30/Rize/16.00/İstanbul/19.00)

3- Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasına Kocaelispor-Nasadoge Menemenspor, İstanbulspor-Altaş Denizlispor, Beypiliç Boluspor-Eyüpspor ve Yılport Samsunspor-Adanaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Kocaeli/İstanbul/13.30/Bolu/16.00/Samsun/19.00)

4- TFF 2. Lig'de 15. hafta mücadelesi tamamlanacak; TFF 3. Lig'in 1 ve 3. gruplarında 14. hafta, 2. Grup’ta 15. hafta karşılaşmaları başlayacak.

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftası başlayacak; Nesibe Aydın-Çankaya Üniversitesi, Beşiktaş HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor, UMF Yapı İzmit Belediyespor-BOTAŞ maçları yapılacak.

(Ankara/16.00/İstanbul/16.30/Kocaeli/17.00)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nde 11. hafta PTT-VakıfBank, Kuzeyboru-Bolu Belediyespor ve Yeşilyurt-Karayolları maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/14.00/Aksaray/İstanbul/17.00)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 10. haftasına Fenerbahçe HDI Sigorta-Sorgun Belediyespor, Tokat Belediye Plevne-Galatasaray HDI Sigorta maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.00/Tokat/15.30)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftasından 4 maç yapılacak.