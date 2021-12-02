1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na katılacak, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kabul edecek.
(Ankara/14.00/18.30)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Polonya-Türkiye İş Adamları Derneği (POTİAD) ve Türkiye-Polonya Kültür Dayanışma Derneği (TÜRKPOL) temsilcilerinin yanı sıra Tatar toplumunun lideri olan Polonya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Müftü Tomasz Miskiewicz ile Yürütme Kurulu üyelerini ayrı ayrı kabul edecek.
(Varşova)
3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulunacak.
(Ankara/17.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM Genel Kurulunda elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kasım ayı dış ticaret rakamlarını basın toplantısıyla açıklayacak
(Ankara/11.30)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kumluca-2 Köprüsü açılış törenine katılacak, Valiliği ziyaret edecek ve çeşitli temaslarda bulunacak.
(Bartın/11.00-13.45)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AGİT 28. Bakanlar Konseyi Toplantısına katılacak.
(Stockholm)
GÜNCEL
1- 20. Milli Eğitim Şurası, özel ihtisas komisyonu çalışmaları ile devam edecek.
(Ankara)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) Van'da düzenlenecek Gençlik Buluşması'na telekonferans yöntemiyle katılacak.
(11.30)
2- Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu; GZT Giresunspor-Ankara Demirspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor-Arnavutköy Belediyespor, Nasadoge Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon, Göztepe-Kahta 02 Spor, MKE Ankaragücü-Nazilli Belediyespor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Akhisarspor, İttifak Holding Konyaspor-Silahtaroğlu Vanspor FK, Gaziantep FK-Sakaryaspor maçlarıyla tamamlanacak.
(Giresun/İstanbul/13.00/İzmir/14.00/17.00/Ankara/Malatya/15.00/Konya/19.00/Gaziantep/21.00)
3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın AS Monaco takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.45)
4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda gruplarda son hafta maçları sürecek.
- Deplasman mücadelelerinde, D Grubu'nda Bellona Kayseri Basketbol İsrail'in Neve David Ramla ekibiyle, B Grubu'nda Elazığ İl Özel İdare Ukrayna'nın Prometey ekibiyle, C Grubu'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Polonya'nın InvestinTheWest Enea GW takımıyla, F Grubu'nda OGM Ormanspor Macaristan'ın DVTK takımıyla, A Grubu'nda Hatayspor Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle karşı karşıya gelecek.
(Ramla/19.30/Kamianske/Gorzow/Miskolc/20.00/Atina/21.00)
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