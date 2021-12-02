Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na katılacak, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kabul edecek.

(Ankara/14.00/18.30)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Polonya-Türkiye İş Adamları Derneği (POTİAD) ve Türkiye-Polonya Kültür Dayanışma Derneği (TÜRKPOL) temsilcilerinin yanı sıra Tatar toplumunun lideri olan Polonya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Müftü Tomasz Miskiewicz ile Yürütme Kurulu üyelerini ayrı ayrı kabul edecek.

(Varşova)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/17.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kasım ayı dış ticaret rakamlarını basın toplantısıyla açıklayacak

(Ankara/11.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kumluca-2 Köprüsü açılış törenine katılacak, Valiliği ziyaret edecek ve çeşitli temaslarda bulunacak.

(Bartın/11.00-13.45)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AGİT 28. Bakanlar Konseyi Toplantısına katılacak.

(Stockholm)

GÜNCEL

1- 20. Milli Eğitim Şurası, özel ihtisas komisyonu çalışmaları ile devam edecek.

(Ankara)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) Van'da düzenlenecek Gençlik Buluşması'na telekonferans yöntemiyle katılacak.

(11.30)

2- Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu; GZT Giresunspor-Ankara Demirspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor-Arnavutköy Belediyespor, Nasadoge Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon, Göztepe-Kahta 02 Spor, MKE Ankaragücü-Nazilli Belediyespor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Akhisarspor, İttifak Holding Konyaspor-Silahtaroğlu Vanspor FK, Gaziantep FK-Sakaryaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Giresun/İstanbul/13.00/İzmir/14.00/17.00/Ankara/Malatya/15.00/Konya/19.00/Gaziantep/21.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa'nın AS Monaco takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda gruplarda son hafta maçları sürecek.

- Deplasman mücadelelerinde, D Grubu'nda Bellona Kayseri Basketbol İsrail'in Neve David Ramla ekibiyle, B Grubu'nda Elazığ İl Özel İdare Ukrayna'nın Prometey ekibiyle, C Grubu'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Polonya'nın InvestinTheWest Enea GW takımıyla, F Grubu'nda OGM Ormanspor Macaristan'ın DVTK takımıyla, A Grubu'nda Hatayspor Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle karşı karşıya gelecek.

(Ramla/19.30/Kamianske/Gorzow/Miskolc/20.00/Atina/21.00)