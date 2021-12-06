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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı'na katılmak üzere Katar’a resmi ziyarette bulunacak.

(Doha) 

2 - TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un yönetiminde başlayacak.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genel Kurulda 2022 yılı bütçesini sunacak.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi üzerine CHP Grubu adına konuşacak.

(TBMM/12.00) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 87'nci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek.

(Ankara/10.30) 

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hayrabolu-Tekirdağ Yolu Kandamış-Ortaca Köyleri Kesimi ve Tekirdağ Çevre Yolu Muratlı Köprülü Kavşak Kolu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Tekirdağ/11.00) 

2-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara /14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Abdurrahman Al Sani ile Türkiye-Katar 7. Yüksek Stratejik Komite Dışişleri Bakanları Hazırlık Toplantısı kapsamında bir araya gelecek.

(Doha) 

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

SPOR

1-Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Biz Bir Takımız" Projesi Açılış Programı'na katılacak.

(Ankara/10.00) 

2- Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta mücadelesi İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Göztepe-Gaziantep FK maçlarıyla tamamlanacak.

(Konya/İzmir/20.00) 

3- Spor Toto 1. Lig'de 15. haftanın son iki maçında MKE Ankaragücü ile Balıkesirspor, Nasadoge Menemenspor ile de Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek.

(Ankara/İzmir/20.00) 

4- TFF 2. Lig'de 16. hafta 3 maçla, TFF 3. Lig 1. Grupta 15. hafta tek maçla tamamlanacak.

5- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve takımdan bir futbolcu, salı günü deplasmanda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla yapacakları maça ilişkin Signal Iduna Park'ta düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; siyah-beyazlı takım son çalışmasını da statta yapacak.

(Dortmund/19.30/20.00) 

6- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımını konuk edecek.

(İzmir/20.00) 

7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Hatayspor maçıyla sona erecek.

(Mersin/14.00) 

8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftası, Yeni Kızıltepespor-Allpower Akü Cizre Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Mardin/15.00) 

9- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında MYK Hentbol-Hatayspor maçı yapılacak.

(Ankara/20.00)

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