Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile baş başa görüşecek, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı'na katılacak, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret edecek.

(Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, bilim insanı Prof. Dr. Teoman Duralı'nın, Fatih Camisi'nde ikindi vaktinde kılınacak cenaze namazına iştirak edecek.

(İstanbul/15.22) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısına başkanlık edecek, partisinin eski Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım'ın Karşıyaka Mezarlığı'ndaki cenaze törenine ve CHP İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00/12.45/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Barselona Sözleşmesi 22. Taraflar Konferansı'nın (COP22) açılışına katılacak, ikili görüşmeler ve bazı temaslarda bulunacak.

(Antalya/10.00-12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2 - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili ve Merkez Yürütme Kurulu Başkanı Tahir Budaqov ile AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Konferans Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Meclis Genel Kurulunda, TBMM, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının 2022 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Öz İletişim-İş Sendikası arasında imzalanacak Toplu İş Sözleşmesi 2. Ek Protokol İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2 - Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 ve 7 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

3 - TÜİK, finansal yatırım araçlarının kasım ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, video konferans yöntemiyle görüşecek.

(Washington/Moskova)

GÜNCEL

1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde yapacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 6'ncı ve son maçında deplasmanda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Dortmund/23.00) (Fotoğraflı)

2- Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için Nef Stadı'ndaki özel maçta karşı karşıya gelecek.

- Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Derya Yanık da karşılaşmayı izleyecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, Fransa'nın Mincidelice JL takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Bourg en Bresse/22.00)

4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Darüşşafaka, İsrail'in Hapoel-U Net Holon takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Almanya'nın SWD Powervolleys takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası Son 16 Turu ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Macaristan'ın 1. MCM Diamant Kaposvar takımını konuk edecek.

(Aydın/19.00) (Fotoğraflı)