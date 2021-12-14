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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aile Destekleri Sigortası Tanıtım Toplantısı ile Kadıköy Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/13.00/14.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi"nin açılış toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sheraton Otel'de düzenlenecek "İnsan Hakları ve Doğu Türkistan" konulu toplantıya katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin tanıtım ve medya başkanlarına yönelik çalışma ve eğitim kampında katılımcılara hitap edecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların 2022 bütçesi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi görüşülecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Nesli Tehlikedeki Türler Projesi"nin açılış toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan 6’ncı İş Forumu'na, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile Azerbaycan 4. Sanayi Devrimi Analiz ve Koordinasyon Merkezi Arasında Mutabakat Zaptı İmzalanması Töreni'ne katılacak, basın açıklaması yapacak, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava ile görüşecek.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, incelemelerde bulunacağı Mogan Gölü'nde basın açıklaması yapacak, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığını ile Gölbaşı Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Ankara/10.00/11.30/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı konut satış istatistiklerini ve tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak, 9 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri makamlarıyla görüşmelerde bulunacak, Türk iş insanlarıyla bir araya gelecek ve Expo 2020 Dubai’deki Türkiye standını ziyaret edecek.

(Dubai) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü toplantıda bir araya gelecek.

(Brüksel)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Melis Gürkaynak ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile bir araya gelerek açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto 1. Lig'in 17. haftası başlayacak; Manisa FK-Ankara Keçiörengücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği ve Altınordu-Kocaelispor maçları yapılacak.

(Manisa/Erzurum/13.30/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Bitci Baskonia; Fenerbahçe Beko ise İsrail'in Maccabi Playtika Tel Aviv ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.30/20.45) (Fotoğraflı)

4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Beşiktaş Icrypex, Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde İspanya'nın Hereda San Pablo Burgos takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

5- Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda Türk Telekom deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia takımıyla karşılaşacak.

(Trento/22.00)

6- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası son 16 turu rövanşında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Macaristan'ın 1. MCM Diamant takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Kaposvar/20.00)

Kaynak: Haber Kaynağı
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