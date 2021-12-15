Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak Libya Büyükelçisi Mustafa Elgelaib, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri ile Libya Temsilciler Meclisi Başkanvekili Fevzi El-Nuveyri'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek. (Ankara/15.00/15.45/16.30) 2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkanvekili Fevzi El-Nuveyri ve beraberindeki heyeti kabul edecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Libya heyetini kabulünde yer alacak. (TBMM/Ankara/15.00/16.30) 3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanacak Koronavirüs Bilim Kuruluna başkanlık edecek. (Ankara/17.30) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama törenine katılacak. (Ankara/15.00) 2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, GYODER Mipim 2022 Lansman Toplantısı'na iştirak edecek. (İstanbul/11.00) 3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hak-İş Konfederasyonunun afetle mücadelede çalışanlara yetkinlik kazandırılması, HAK Arama ve Kurtarma/Umut Timi kurulması projesi kapanış programı ile Türkiye Belediye Başkanları Birliği Genel Kurulu'na katılacak. (Ankara/10.00/11.00) 4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elbistan, Afşin ve Göksun ilçeleri ile kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunacak. (Kahramanmaraş/11.30-17.15) 5- TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşülmesine devam edilecek. (TBMM/11.00) EKONOMİ FİNANS 1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sheraton Hotel'de düzenlenecek "10. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi"ne katılacak. (Ankara / 11.00) 2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kırsalda değişim hikayesi yazılıyor" temasıyla gerçekleştirilecek "Kırsal Kalkınma Sempozyumu"na katılacak. (Ankara/10.00) 3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeniden seferlerine başlayacak Turistik Doğu Ekspresi'ni uğurlama törenine katılacak, trenle Elmadağ Garı'na kadar seyahat edecek. (Ankara/15.30) 4- TÜİK, ekim ayı ücretli çalışan istatistiklerini, "Satınalma Gücü Paritesi, 2020" haber bültenini yayımlayacak. (Ankara/10.00/13.00) 5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayı bütçe gerçekleşmelerini açıklayacak. (Ankara/11.00) 6- ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz kararını açıklayacak. (Washington/22.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelecek. (Abu Dabi) 2- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, çevrim içi görüşme yapacak. (Moskova) 3- Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'nın katılımıyla AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi düzenlenecek. (Brüksel) GÜNCEL 1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. SPOR 1- Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası, Türkiye'nin ev sahipliğinde başlayacak. Şampiyonanın ilk maçında B Grubu'nda Brezilya'nın Minas ve Kazakistan'ın Altay takımları karşı karşıya gelecek; A Grubu'nda Fenerbahçe Opet, İtalya'nın Imoco Volley takımıyla mücadele edecek. (Ankara/15.00/18.30) 2- Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasına Royal Hastanesi Bandırmaspor-Balıkesirspor, Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor, Nasadoge Menemenspor-Altaş Denizlispor ve Eyüpspor-Tuzlaspor maçlarıyla devam edilecek. (Balıkesir/13.30/Samsun/16.00/İzmir/İstanbul/19.00) 3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 5. maçında Darüşşafaka, İsrail'in Hapoel U-net Holon takımıyla deplasmanda mücadele edecek. (Holon/22.00) 4- Basketbol FIBA Avrupa Kupası ikinci tur L Grubu'ndaki 2'nci maçında Bahçeşehir Koleji, Danimarka'nın Bakken Bears takımını konuk edecek. (İstanbul/17.00) 5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 9. haftasında Galatasaray, Rusya'nın Dinamo Kursk ekibini konuk edecek, Fenerbahçe Safiport deplasmanda Fransa'nın Basket Landes ekibiyle karşılaşacak. (İstanbul/20.00/Mont de Marsan/22.00) 6- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 32 turu ilk maçları yapılacak. Hatayspor, Fransa'nın LDLC Asvel takımını konuk edecek; deplasman mücadelelerinde OGM Ormanspor, Romanya'nın ACS Sepsi SIC takımıyla, Nesibe Aydın, Macaristan'ın NKA Universitas PEAC ekibiyle, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, İspanya'nın Lointek Gernika takımıyla karşı karşıya gelecek. (Hatay/18.30/Sfantu Gheorghe/20.00/Pecs/21.00/Biskay/22.00) 7- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Polonya'nın Projekt takımıyla karşı karşıya gelecek. (Varşova/22.30) 8- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası son 16 turu rövanşında Nilüfer Belediyespor, İspanya'nın CV Tenerife takımını konuk edecek. (Bursa/18.00) 9- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasından ertelenen Beykoz Belediyespor-Beşiktaş maçı yapılacak. (İstanbul/13.00)