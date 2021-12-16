1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki’yi kabul edecek.
(TBMM/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gerze Zeytinlik Parkı'nı, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, toplu temel atma törenine katılacak ve STK temsilcileriyle toplantı yapacak.
(Sinop/10.45-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Osmaniye, Kilis ve Kadirli'de esnafı, Cevdetiye'de Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.
(Osmaniye/Kilis/11.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- TBMM'den
- Genel Kurulda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşülmesine devam edilecek.
- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, stokçulukla mücadele kapsamında uygulanan cezaların artırılmasını da içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.
(TBMM/11.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye-Tacikistan İş Forumu'na katılacak.
(Konya/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası'nın saha incelemesi ve brifingi ile Kayseri Anafartalar-Şehir Hastanesi YHT Gar Tramvay Hattı'nın İlk Ray Kaynak Töreni'ne katılacak, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, hızlı trenle ilgili basın açıklaması yapacak, Valilik ile AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.
(Kayseri/13.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.
(Ankara/14.00)
4- TCMB, ekim ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile haftalık para ve banka istatistiklerini, ekim ayına ilişkin konut fiyat endeksini duyuracak.
(Ankara/10.00/14.30)
5- TÜİK, 2020 yılı su ve atık su istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
6- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını duyuracak.
(Frankfurt/15.45)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla AB Liderler Zirvesi düzenlenecek.
(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1-Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi, Afrika ülkelerinin devlet başkanları ve Afrika Birliği Komisyonu'nun katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde başlayacak.
(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Üsküdar Belediyesi tarafından projelendirilen Haluk Dursun Kütüphanesi'nin açılışına ve Galata Mevlevihanesi'nde düzenlenecek Şeb-i Arus törenine katılacak.
(İstanbul/16.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak Türkiye'ye gelen 50 Özbek sanatçı, Özbekistan Kültür Günleri etkinlikleri kapsamında sanatseverlerle buluşacak.
(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na devam edilecek. B Grubu'nda VakıfBank, Kazakistan'ın Altay takımıyla, A Grubu'nda Fenerbahçe Opet, Brezilya'nın Dentil Praia ekibiyle karşı karşıya gelecek.
(Ankara/15.00/18.30) (Fotoğraflı)
2- 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde lig aşaması kuraları İsviçre'de çekilecek. C Ligi'nde mücadele edecek Türkiye'nin de rakipleri belli olacak.
(Nyon/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Spor Toto 1. Lig'in 17. haftası Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor ve Adanaspor-İstanbulspor maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/13.30/Adana/19.00) (Fotoğraflı)
4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Bitci Baskonia takımını konuk edecek, Anadolu Efes deplasmanda İsrail'in Maccabi Playtika Tel Aviv takımıyla karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.45/Tel Aviv/22.05) (Fotoğraflı)
5- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, İtalya'nın Trentino Itas takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Trento/22.30)
6- Voleybol Kadınlar CEV Kupası son 16 turu rövanşında Eczacıbaşı Dynavit, Slovenya'nın Calcit Kamnik takımıyla karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)
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