Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki’yi kabul edecek.

(TBMM/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gerze Zeytinlik Parkı'nı, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, toplu temel atma törenine katılacak ve STK temsilcileriyle toplantı yapacak.

(Sinop/10.45-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Osmaniye, Kilis ve Kadirli'de esnafı, Cevdetiye'de Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Osmaniye/Kilis/11.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşülmesine devam edilecek.

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, stokçulukla mücadele kapsamında uygulanan cezaların artırılmasını da içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/11.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye-Tacikistan İş Forumu'na katılacak.

(Konya/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası'nın saha incelemesi ve brifingi ile Kayseri Anafartalar-Şehir Hastanesi YHT Gar Tramvay Hattı'nın İlk Ray Kaynak Töreni'ne katılacak, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, hızlı trenle ilgili basın açıklaması yapacak, Valilik ile AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Kayseri/13.00-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

4- TCMB, ekim ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile haftalık para ve banka istatistiklerini, ekim ayına ilişkin konut fiyat endeksini duyuracak.

(Ankara/10.00/14.30)

5- TÜİK, 2020 yılı su ve atık su istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını duyuracak.

(Frankfurt/15.45)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla AB Liderler Zirvesi düzenlenecek.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1-Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi, Afrika ülkelerinin devlet başkanları ve Afrika Birliği Komisyonu'nun katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde başlayacak.

(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Üsküdar Belediyesi tarafından projelendirilen Haluk Dursun Kütüphanesi'nin açılışına ve Galata Mevlevihanesi'nde düzenlenecek Şeb-i Arus törenine katılacak.

(İstanbul/16.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak Türkiye'ye gelen 50 Özbek sanatçı, Özbekistan Kültür Günleri etkinlikleri kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'na devam edilecek. B Grubu'nda VakıfBank, Kazakistan'ın Altay takımıyla, A Grubu'nda Fenerbahçe Opet, Brezilya'nın Dentil Praia ekibiyle karşı karşıya gelecek.

(Ankara/15.00/18.30) (Fotoğraflı)

2- 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde lig aşaması kuraları İsviçre'de çekilecek. C Ligi'nde mücadele edecek Türkiye'nin de rakipleri belli olacak.

(Nyon/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto 1. Lig'in 17. haftası Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor ve Adanaspor-İstanbulspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.30/Adana/19.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Bitci Baskonia takımını konuk edecek, Anadolu Efes deplasmanda İsrail'in Maccabi Playtika Tel Aviv takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.45/Tel Aviv/22.05) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, İtalya'nın Trentino Itas takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Trento/22.30)

6- Voleybol Kadınlar CEV Kupası son 16 turu rövanşında Eczacıbaşı Dynavit, Slovenya'nın Calcit Kamnik takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)