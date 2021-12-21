Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ile bir araya gelecek, Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski tarafından kabul edilecek, Kuzey Makedonya Meclisi'ne hitap edecek.

- Şentop, Kuzey Makedonya ziyareti çerçevesinde 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü kutlamalarında konuşma yapacak, Uluslararası Balkan Üniversitesinde Dişçilik, Hemşirelik ve Ebelik bölümlerinin açılışına iştirak edecek.

(Üsküp) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hırvatistan'dan iadesi sağlanan tarihi eserlerle ilgili EGM Ek Hizmet Binasında ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Bakan Soylu, aynı binada İl Emniyet Müdürleriyle 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısına katılacak.

(Ankara/12.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

- HDP'nin Meclis Grup Toplantısı yapılacak.

- Genel Kurulda elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/12.45/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde, Etki Analizi Çalışmaları Değerlendirme Çalıştayı'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İklim Değişikliği Ekseninde Geleceğin Tarımı Çalıştayı"na katılacak, Farminova Dikey Tarım Tesisini ziyaret edecek.

(Antalya/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TÜİK, aralık ayı tüketici güven endeksi ile ekim ayı tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu + Türkiye Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısına katılacak.

(Budapeşte) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Bakü yakınlarındaki Sangaçal Terminalini ziyaret edecek.

(Bakü)

3- Kazakistan'da Suriye konulu 17. Astana Görüşmeleri yapılıyor.

(Nur Sultan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençliğin Hak Arama Kültürü" temalı Ulusal Ombudsmanlık Sempozyumu'na katılacak.

(Ankara/09.35) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası başlayacak; Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa, Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor, Adana Demirspor-Galatasaray ve Altay-Trabzonspor maçları yapılacak.

(Antalya/İstanbul/17.00/Adana/İzmir/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi gruplarında 6. ve son hafta mücadelesi başlayacak. H Grubu'nda Beşiktaş Icrypex, Almanya'nın EWE Baskets takımını konuk edecek; F Grubu'nda TOFAŞ, Estonya'nın Kalev-Cramo takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.00/Tallinn/21.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu 8. haftasında Frutti Extra Bursaspor, Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını konuk edecek.

(Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 10. haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe Safiport, İspanya'nın Spar Girona takımını konuk edecek; Galatasaray deplasmanda Polonya'nın VBW Arka takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Gdynia/20.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 3. maçında Türk Hava Yolları, Çekya'nın Dukla takımını konuk edecek.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)