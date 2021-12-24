Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Kongre Merkezi'nde "İYİ Kalkınma Kongresi"ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Pendik STK toplantısına katılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ziyaretlerde bulunacak, sektör toplantısına iştirak edecek.

(Zonguldak/10.15-14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Filyos-5 Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirecek, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı'nı, esnafı, MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Kardemir Kavşağı'nda incelemelerde bulunacak, Safranbolu Eski Çarşı esnafını ziyaret edecek.

- Karaismailoğlu, Platin Dergisi tarafından düzenlenen Platin Global 100 Ödülleri 2021 törenine katılacak.

(Karabük/10.00-14.30/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

4-Türkiye İstatistik Kurumu, "İş gücü Maliyeti İstatistikleri, 2020" haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Enez Fatih Camisi'nin açılışını yapacak, cuma hutbesini irat edecek.

(Edirne/13.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto 1. Lig'de 19'uncu ve sezonun ilk yarısının son haftası başlayacak; Altınordu-Beypiliç Boluspor, Adanaspor-Kocaelispor maçları yapılacak.

(İzmir/16.30/Adana/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final turu Fenerbahçe HDI Sigorta-Spor Toto ve Halkbank-Arkas Spor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/12.00/Ankara/13.30) (Fotoğraflı)

3- Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı yapılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)