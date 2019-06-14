Türkiye ve dünya gündemi - 14 Haziran 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Tacikistan'ın başkenti Duşanbe’ye hareket edecek.

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Zamanı Aşan Medeniyet: Özbekistan Sergisi ve Sempozyumu"nun açılış törenine katılacak.

3- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

4- Okullarda karne heyecanı

- Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girecek.

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ayaş'taki Bünyamin İlkokulu'nda 2018-2019 eğitim öğretim yılı karne dağıtım törenine katılacak.

5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyareti yapacak, vatandaşlarla buluşacak, Malatya Kubbe Eğitim Vakfını ziyaret edecek.

6- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fethiye Ölüdeniz Atık Su Arıtma Tesisi Açılışı ile Ulusal Mavi Bayrak Töreni ve Çevre Bilinçlendirme Ödül Töreni'ne katılacak.

7- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Paşabahçe'de esnaf ziyareti yapacak, Beykoz'da gençlerle buluşacak, Kağıthane Giresunlular Buluşması'na iştirak edecek.

8- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul il teşkilatı ile BENGÜTÜRK televizyonu ve Türkgün gazetesine ziyarette bulunacak.

9- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknoloji ve Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ve ÖZAR Özel Endüstri Bölgelerinin açılışına katılacak.

10- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

11- TCMB, haziran ayına ilişkin beklenti anketini paylaşacak.

12- TÜİK, mayıs ayı tarım ürünleri üretici fiyatları ile nisan ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

13- Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi Kırgızistan'da düzenlenecek.

14- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

15- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bulgaristan'daki programı kapsamında Başmüftü Mustafa Hacı Aliş ile görüşecek ve Banyabaşı Camisi'nde hutbe irat edecek.

16- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76’sı tutuklu 159 sanık hakkındaki dava İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

- İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı dava 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

- Zonguldak'taki davada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 10'u firari 12 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

17- Dünya Okçuluk Şampiyonası Hollanda'nın s-Hertogenbosch kentinde sürüyor. (Fotoğraflı)

18- Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek ikinci takımı belirleyecek Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisinde OGM Ormanspor ile Sigortam.Net İTÜ Basket arasındaki beşinci ve son maç M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak.

19- Kadın A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Moldova ile karşılaşacak

20- 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye, Fransa'da katıldığı özel turnuvadaki ilk maçında ev sahibi ülke milli takımıyla karşı karşıya gelecek.

21- İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, Yunanistan'ın Girit Adası'nda düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın beşincilik maçında Rusya ile karşılaşacak.

22- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası grup maçlarıyla sürüyor. Organizasyonun sekizinci gününde C Grubu'nda Jamaika-İtalya, D Grubu'nda ise Japonya-İskoçya ve İngiltere-Arjantin karşı karşıya gelecek.

23- Polonya'da gerçekleştirilen 2019 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında İtalya ile Ekvador karşılaşacak.