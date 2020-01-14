Türkiye ve dünya gündemi 14 Ocak 2020

14 Ocak 2020 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

14 Ocak 2020 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Komisyon Üyeleri ile Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan'ı ayrı ayrı kabul edecek, Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

2- CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odasınca Ankara Konağı'nda düzenlenecek istişare toplantısına katılacak.

4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sheraton Hotel'de, Akıllı Teknolojiler ve Yazılım Geliştirme Mesleki Gelişim Programı tanıtımına iştirak edecek.

5- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 7.Organize Sanayi Bölgesi Enerji Zirvesi'ne katılacak.

6- TÜİK, Kasım 2019 dönemi sanayi üretim endeksi, perakende satış endeksleri ve ciro endeksleri ile Aralık 2019 dönemi tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

7- Türkiye ve Rusya'nın çağrısıyla Libya'daki tarafların kabul ettiği ateşkesin uygulama süreci ve Moskova'da ateşkesi kalıcı hale getirmek için başlatılan görüşmelerin yankıları takip ediliyor.

8- İran’da yönetime karşı düzenlenen protesto gösterileri ve ülkede yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

9- Irak’ta hükümet karşıtı protesto gösterileri izleniyor.

10- Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle İdlib'de ilan edilen ateşkesin uygulama süreci izleniyor.

11- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 76'sı tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

12- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

13- Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı", The Green Park Hotel Ankara'da sürüyor.

14- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçlarında Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor, Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

15- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı, Fenerbahçe Beko da Fransa ekibi ASVEL'i konuk edecek.

16- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 11. haftasında B Grubu'nda Teksüt Bandırma, Yunanistan temsilcisi AEK'ye konuk olacak. D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Sigorta, İtalya ekibi Happy Casa Brindisi'yi ağırlayacak.

17- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Güneysu karşı karşıya gelecek.