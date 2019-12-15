Türkiye ve dünya gündemi 15 Aralık 2019

15 Aralık 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi. 1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı Olağan Kongre Delege seçimine katılacak. 2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar'da düzenlenen 19. Doha Forumuna katılacak. 3- TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim ve Dışişleri bakanlıkları ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçeleri görüşülecek. 4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor. 5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor. 6- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 7- Süper Lig'de 15. haftaya Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor, Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe, Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçlarıyla devam edilecek. 8- TFF 1. Lig'de 15. hafta Keçiörengücü-Hatayspor, Cesar Grup Ümraniyespor-Osmanlıspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Akhisarspor, Altınordu-Bursaspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak. 9- ING Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta Beşiktaş Sompo Sigorta-Gaziantep Basketbol, Sigortam.net İTÜ Basket-Türk Telekom, Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka Tekfen, Teksüt Bandırma-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor müsabakalarıyla sona erecek. 10- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta Beşiktaş TRC İnşaat-Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasıyla tamamlanacak. 11- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftası Halkbank-Tokat Belediye Plevne, Arkas Spor-Spor Toto, İnegöl Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta, Arhavi Voleybol-Galatasaray HDI Sigorta, Sorgun Belediyespor-Ziraat Bankası müsabakalarıyla başlayacak. 12- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 9. hafta müsabakaları oynanacak. (Fotoğraflı) 13- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası 1. tur grup maçları sona erecek. 14- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de sezonun ilk yarısı 17. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak. 15- Japonya'da düzenlenen 2019 Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası, İspanya ile Hollanda arasında yapılacak final maçıyla sona erecek.