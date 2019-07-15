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Türkiye ve dünya gündemi 15 Temmuz 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi 15 Temmuz 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- 15 Temmuz'un üçüncü yılı

- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt genelinde anma programları ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Millet Camii'nde Hatm-i Şerif merasimine, TBMM Genel Kurulu Özel Gündemli Toplantısı'na katılacak.

- Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası Açılış Töreni'ne iştirak edecek. 

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda halka hitap edecek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Hafıza 15 Temmuz Müzesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Karşıyaka Şehitliği'ni ve Özel Harekat Başkanlığını ziyaret edecek.

- Şentop, TÜRKSAT'a ziyarette bulunacak.

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık tarafından organize edilen "Gençler Asla Unutmaz Programı"na iştirak edecek.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Soylu, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde şehit Jandarma Astsubay Üst Çavuş Cengiz Tokur'un cenaze töreni ile Gölbaşı'nda Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ve Özel Harekat Başkanlığının programına katılacak.

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TÜRKSAT AŞ’nin anma etkinliklerine iştirak edecek.

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, DEİK’in organizasyonuyla gerçekleştirilen, Türkiye’deki yabancı misyon temsilcileri ve ticaret müşavirlerinin katılımıyla düzenlenecek anma programı ve "The Network" belgeseli gala gösterimine katılacak.

- TBMM Genel Kurulu özel gündemle toplanacak.

- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki protokol, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret edecek, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde anma töreni gerçekleştirilecek.

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda On Birinci Kalkınma Planı görüşülecek.

3- "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenecek anma etkinlikleri dünya genelinde takip ediliyor.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Balkan Üniversitesinde (İBU) yapılacak törene iştirak edecek.

4- AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla Dış İlişkiler Konseyi toplantısı gerçekleştirilecek.

5- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor

6- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde eylülde gerçekleştirilecek "Uluslararası Anti Darbe Hekatonu" basın tanıtımı Harbiye Hilton'da düzenlenecek.

7- Dünya Eskrim Şampiyonası Macaristan'da başlayacak.

8- Fransa Bisiklet Turu, Saint-Flour-Albi arasındaki 10. etap yarışıyla devam ediyor.

9- Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Fransa ile karşılaşacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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