Türkiye ve dünya gündemi 16 Aralık 2019

16 Aralık 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Cenevre’ye hareket edecek.

- Erdoğan, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri’yi ve Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa temsilcilerini ayrı ayrı kabul edecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kazakistan Bağımsızlık Günü kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenecek "Tarihten Esintiler" konserine katılacak.

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde, "Suriyeli Sığınmacıların Ülkelerine Dönüş Çalıştayı"na katılacak.

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

5- TBMM'den

- Genel Kurulda Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının 2020 yılı bütçeleri görüşülecek.

- Dışişleri Komisyonu, Türkiye-Libya güvenlik ve askeri iş birliği mutabakatına ilişkin teklifi ele almak üzere toplanacak.

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.

7- TÜİK, eylül ayı iş gücü istatistikleri ile ekim ayı perakende satış ve ciro endekslerini yayımlayacak.

8- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Başbakanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek, TİKA'nın Lefkoşa Ofisi'nin açılışına ve "KKTC Turizm Tanıtım Programı"na katılacak, "Varım, Varlığım" isimli gösteriyi izleyecek.

9- Hindistan'da vatandaşlık yasasına karşı düzenlenen protesto gösterileri izleniyor.

10- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

11- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

12- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

13- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

14- Süper Lig'de 15. hafta Trabzonspor-Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçlarıyla sona erecek.

15- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 tur, Türkiye'den Medipol Başakşehir'in de yer alacağı UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 32 tur eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak.

16- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ilk yarısı İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor müsabakasıyla tamamlanacak.