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Türkiye ve dünya gündemi - 16 Haziran 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi - 16 Haziran 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kuruluna katılacak.

2- ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, G-20 Çevre ve Enerji Bakanları Toplantısı'nın Çevre Oturumu'na katılacak.

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih'te İstanbul Kuruyemişçiler Odası üyeleriyle kahvaltıda bir araya gelecek, Arnavutköy'de Alaçamlılar Derneğinin Geleneksel Keşkek Şöleni'ne katılacak, Sultangazi'de Siirt Vakfı ve İkizbağlar Derneğini ziyaret edecek, Çamlıdereliler Derneği üyeleriyle buluşacak.

5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hemşehri dernekleri temsilcileriyle Ataköy Sheraton Otel'de bir araya gelecek, Fatih Karagümrük Spor Kulübünü ziyaret edecek.

6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Şişli'de "İstanbul Ordulu Dernek Başkanları" ile bir araya gelecek, Kemerburgaz Piknik Alanı'ndaki Büyük Ordulular Pikniği'ne katılacak.

7- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gazeteci İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde düzenlenecek tartışma programında bir araya gelecek. 

8- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulunacak.

9- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hatay Valiliğini ziyaret edecek ve Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliğinin açılışına katılacak.

10- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

11- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında, Gençlik Merkezleri aracılığıyla İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsüne kurulan stantta sınava giren gençlerle ve aileleriyle buluşacak, Silivri Belediyesi Yaşar Kemal Sergi Salonu'nda amatör spor kulübü yöneticileri, antrenör, sporcularla ve Silivri sahili kordon boyunda vatandaşlarla bir araya gelecek, Marmara Golf Sahası'nda düzenlenen Federasyon Kupası ödül törenine katılacak.

12- Dünya Okçuluk Şampiyonası Hollanda'nın s-Hertogenbosch kentinde sona erecek.

13- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig A Grubu'ndaki 6. ve son hafta maçında deplasmanda Letonya ile karşılaşacak.

14- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 6. ve son maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

16- Fenerbahçe Kulübünde, tüzük değişikliğine ilişkin olağanüstü genel kurul ile olağan mali genel kurul toplantıları Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

17- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası grup maçlarıyla sürüyor. Organizasyonun onuncu gününde F Grubu'nda İsveç-Tayland ve ABD-Şili müsabakaları yapılacak.

18- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun yedinci yarışı Katalonya Grand Prix'si koşulacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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