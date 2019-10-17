Türkiye ve dünya gündemi 17 Ekim 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabul edecek ve Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık yapacak, JW Marriott Hotel'deki Turkcell 25. Yıl Resepsiyonu'na katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden eski bakanlar Orhan Birgit ve Ali Topuz için Süreyya Operası'nda düzenlenecek törenin ardından Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak cenaze namazına iştirak edecek, TV5'te "Düşünme Vakti" programına konuk olacak.

3- Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler ve dünyadaki yansımaları takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 1. Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Forumuna katılacak, Manisa Adliyesi, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Ülkeleri Sınır Sahil Güvenlik Teşkilatları İşbirliği Forumu Yıllık Liderler Toplantısı"na ve Mülkiye Teftiş Kurulu 2019 Yılı İnceleme Araştırma Semineri kapanışına iştirak edecek.

6- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa Teknik Üniversitesinin akademik yılı ile Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksinin açılışına katılacak, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Kestel Buz Pateni ve Hokey Salonu'nda incelemede bulunacak.

7- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ziyaret edecek, Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğünde basın açıklaması yapacak, Suruç ve Birecik ilçelerine ziyarette bulunacak.

8- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sürdürülebilir Gıda Zirvesi'ne iştirak edecek, Batman Tarım, Gıda ve Hayvancılık ile İnşaat, Mobilya ve Dekorasyon fuarlarına katılacak.

9- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 23. Uluslararası İş Forumu'na (IBF) iştirak edecek, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) İstişare Toplantısı'nda bulunacak.

10- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenleyecek.

11- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

12- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Karma Ekonomik Komisyonu 7. Oturumuna katılacak.

13- ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'de temaslarda bulunacak.

14- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 23. Uluslararası İş Forumu’nun açılışına ve Yunus Emre Enstitüsünün 10. kuruluş yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilecek sergi ve konsere iştirak edecek.

15- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) Partisinin Uluslararası İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Katalin Novak ile görüşecek, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay'ın onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

16- Avrupa Birliği Liderler Zirvesi yapılacak.

17- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

18- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Baskonia'yı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.

19- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 2019-2020 sezonu ilk haftasında A Grubu'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Rusya temsilcisi Nadezhda'yı ağırlayacak.

20- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 2019-2020 sezonu ilk haftasında A Grubu'nda BOTAŞ, İsrail ekibi Ramla'yı konuk edecek. B Grubu'nda Beşiktaş TRC İnşaat, Rusya temsilcisi Spartak Moskova Region ile deplasmanda karşılaşacak. C Grubu'nda OGM Ormanspor, İsveç'in A3 Basket takımına konuk olacak. D Grubu'nda ise Hatay Büyükşehir Belediyespor, Belarus temsilcisi Tsmoki-Minsk'i konuk edecek.