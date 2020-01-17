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Türkiye ve dünya gündemi 17 Ocak 2020

17 Ocak 2020 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi 17 Ocak 2020

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Esenler Belediyesi ile Türk Kızılay, İHH ve Deniz Feneri Derneğince düzenlenen "İdlib İçin Kardeşlik Vakti" adlı yardım kampanyası törenine katılacak.

2- CHP Parti Meclisi, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Genel Merkez'de toplanacak.

3- 18 milyon öğrencinin karne heyecanı

- Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek.

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mamak Zeki Tartaç İlkokulundaki karne dağıtım törenine iştirak edecek.

4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul Sanayi Odası Enerji Verimliliği Ödülleri programına iştirak edecek.

5- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Almanya'da 12. Dünya Gıda ve Tarım Forumuna katılacak, bazı mevkidaşları ile Avrupa Birliği Komisyon Başkanı ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Direktörü ikili görüşmeler yapacak ve Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası'nda Türk iş insanlarıyla bir araya gelecek.

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin kısa vadeli borç istatistikleri ile kasım ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

7- Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek çalışanlarını gözaltına almasının ardından gelişmeler izleniyor.

8- Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin BM tarafından tanınan Trablus yönetimine yönelik saldırıları ve krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik çabalar izleniyor.

9- Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle İdlib'de ilan edilen ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.

10- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

11- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa seferlerini beyaz perdeye taşıyan "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" adlı filmin gösterimine katılacak. 

12- Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen, Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı", Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla The Green Park Hotel Ankara'da sona erecek.

13- Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ikinci yarısı MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor maçıyla başlayacak.

14- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes, Fransa temsilcisi ASVEL'i konuk edecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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