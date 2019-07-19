Türkiye ve dünya gündemi 19 Temmuz 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 81 ilden gelen esnaf ve sanatkarlar odaları birlik başkanları ile istişare toplantısına iştirak edecek.

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Malatya Kuzey Çevre Yolu şantiyesinde incelemede bulunacak, Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Malatya Kayısı Festivali'ne katılacak.

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu, temmuz ayına ilişkin beklenti anketini ve haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

4- KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlama programı düzenlenecek.

5- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

6- FETÖ davaları

- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski hakim ve savcı 2 sanığın yargılanmasına 12. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

7- Fransa Bisiklet Turu, Pau'daki 13. etap yarışıyla devam ediyor.