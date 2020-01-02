Türkiye ve dünya gündemi 2 Ocak 2020

2 Ocak 2020 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

2 Ocak 2020 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Şehir ve Güvenlik Sempozyumu"na katılacak, güven mektubu sunacak Cezayir Büyükelçisi Murad Adcabi, Kanada Büyükelçisi Jamal Khokhar ve Guatemala Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios'u ayrı ayrı kabul edecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile yemekte bir araya gelecek.

2- TBMM Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek üzere Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanacak.

3- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş insanları ile bir araya gelecek.

4- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

5- Irak’taki ABD büyükelçiliği önünde düzenlenen protesto gösterileri ve yaşanan gelişmeler izleniyor.

6- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu takip ediliyor.

7- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 2'si er, 70'i Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın yargılanmasına, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adalet Sarayı'nda devam edilecek.

8- Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırdığı gerekçesiyle hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve ''basit yaralama'' suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanık, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak.

9- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

10- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde ilk yarının sonu olan 17. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.