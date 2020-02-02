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Türkiye ve dünya gündemi 2 Şubat 2020

2 Şubat 2020Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi 2 Şubat 2020

2 Şubat 2020 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Maçka yolu ve Zigana Tüneli şantiyeleri ile Kanuni Bulvarı'nda incelemelerde bulunacak ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

3- Beşşar Esed rejiminin, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

4- ABD Başkanı Donald Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planını açıklamasının ardından gelişmeler izleniyor.

5- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

6- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler izleniyor.

7- Süper Lig'de 20. haftaya MKE Ankaragücü-Kasımpaşa, Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor maçlarıyla devam edilecek. 

8- TFF 1. Lig'de 20. hafta Hatayspor-Giresunspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Altay, Altınordu-Akhisarspor ve Bursaspor-Eskişehirspor karşılaşmalarıyla sürüyor.

9- ING Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Bahçeşehir Koleji, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom, Anadolu Efes-Teksüt Bandırma ve OGM Ormanspor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol müsabakalarıyla tamamlanacak.

10- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray HDI Sigorta-Beşiktaş, PTT-Beylikdüzü Voleybol İhtisas karşı karşıya gelecek. 

11- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftası Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe HDI Sigorta derbisiyle tamamlanacak. 

12- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 12. hafta 3 maçla başlayacak.

13- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 21. hafta maçları tamamlanacak.

14- Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık, tek erkekler finaliyle sona erecek. 

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