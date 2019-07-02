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Türkiye ve dünya gündemi 2 Temmuz 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi 2 Temmuz 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Sarayı’nda resmi törenle karşılanacak.

- Erdoğan ve Şi, baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile görüşecek.

3- CHP, MHP, HDP ve İYİ Partinin TBMM grup toplantıları düzenlenecek.

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

5- AB üyesi 28 ülkenin liderleri, birliğin önemli kurumlarına başkan seçmek amacıyla müzakerelerde bulunmak üzere tekrar bir araya gelecek.

6- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

7- Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler, kentte gün boyu düzenlenecek etkinliklerle anılacak.

8- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

9- Kulüpler Birliği Vakfı ile yayıncı kuruluş Digiturk ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, TFF'nin Riva'daki tesislerinde bir araya gelecek.

10- Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası Hollanda'nın Rotterdam kentinde devam ediyor. Türkiye, üçüncü maçında Fransa ile karşılaşacak.

11- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk yarı final maçında İngiltere ile ABD karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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