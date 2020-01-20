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Türkiye ve dünya gündemi 20 Ocak 2020

20 Ocak 2020 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi 20 Ocak 2020

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Tarihi Yarımada Taksicileri Turizm Eğitim Programı" açılış törenine katılacak, Zeytinburnu Belediyesini ziyaret edecek.

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'nın Gazipaşa, Alanya, Manavgat, Serik ve Aksu ilçelerinde ziyaretlerde bulunacak.

3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye ve Nijer Arasında Maden Alanında İş Birliği Anlaşması" programına katılacak.

4- TÜİK, Aralık 2019 dönemine ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak.

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacak.

6- TCMB, kasım ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

7- Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya gelecek.

8- İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 21 Afrika ülkesinin liderini İngiltere-Afrika Yatırım Zirvesi'nde ağırlayacak.

9- Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

10- Berlin Konferansı sonrası Libya’da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler takip edilecek.

11- Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'un "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

12- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

13- Süper Lig'de 18. haftanın son maçında Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği, Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

14- TFF 1. Lig'de 18. haftanın kapanış maçında Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Adana Demirspor'u konuk edecek.

15- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta Galatasaray-BOTAŞ karşılaşmasıyla tamamlanacak.

16- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftası PTT-Atlasglobal Yeşilyurt müsabakasıyla sona erecek.

17- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ana tablo müsabakaları Melbourne kentinde başlayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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