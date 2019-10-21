Türkiye ve dünya gündemi 21 Ekim 2019

21 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenecek TRT World Forum 2019'a katılacak.
- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunacak Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsberg, İrlanda Büyükelçisi Sonya Mcguıness ve Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki'yi ayrı ayrı kabul edecek.
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TRT World Forum'un açılışı ile Yıldız Teknik Üniversitesinin yeni akademik yılı açılış törenine katılacak.
3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.
4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Göç ve Ekonomik Uyum Çalıştayı'na katılacak.
5- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlık merkez binada düzenlenecek "E-Portfolyo Tanıtım Toplantısı"na iştirak edecek.
6- TÜİK, eylül ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.
7- Hazine, 3 ay (91 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosu ile 2 yıl (728 gün) vadeli 6 ayda bir 6,90 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihraçlarını gerçekleştirecek.
8- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT World Forum'da hitap edecek.
9- ABD ile varılan anlaşmanın ardından Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat süreyle ara verilmesine ilişkin gelişmeler ve dünyadaki yansımaları izleniyor.
10- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar devam ediyor.
11- YÖK Başkanı Yekta Saraç, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde gerçekleştirilecek "YÖK 100/2000 Doktora Öğrenci Buluşmaları"na katılacak.
12- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.
13- Eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'ın yargılanmasına Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.
14- FETÖ davaları
- Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam ediliyor.
- Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanması 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek.
15- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam ediliyor.
16- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi 100. Yıl Konferans Salonu'ndaki 2. Türkiye Üniversite Ombudsmanlık Toplulukları Kongresi'nin açılış törenine katılacak.
17- Süper Lig'de 8. haftanın son maçında İttifak Holding Konyaspor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
18- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile İspanya temsilcisi Real Madrid arasında 22 Ekim Salı günü yapılacak A Grubu 3. hafta maçı öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ise Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.
- Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri, Real Madrid ise Türk Telekom Stadı'nda yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını tamamlayacak.
19- TFF 1. Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Fatih Karagümrük, Osmanlıspor'u konuk edecek.
20- ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası Anadolu Efes-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol maçıyla sona erecek.
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