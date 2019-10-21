Türkiye ve dünya gündemi 21 Ekim 2019

21 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

21 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi. 1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenecek TRT World Forum 2019'a katılacak. - Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunacak Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsberg, İrlanda Büyükelçisi Sonya Mcguıness ve Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki'yi ayrı ayrı kabul edecek. 2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TRT World Forum'un açılışı ile Yıldız Teknik Üniversitesinin yeni akademik yılı açılış törenine katılacak. 3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak. 4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Göç ve Ekonomik Uyum Çalıştayı'na katılacak. 5- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlık merkez binada düzenlenecek "E-Portfolyo Tanıtım Toplantısı"na iştirak edecek. 6- TÜİK, eylül ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak. 7- Hazine, 3 ay (91 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosu ile 2 yıl (728 gün) vadeli 6 ayda bir 6,90 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihraçlarını gerçekleştirecek. 8- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT World Forum'da hitap edecek. 9- ABD ile varılan anlaşmanın ardından Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat süreyle ara verilmesine ilişkin gelişmeler ve dünyadaki yansımaları izleniyor. 10- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar devam ediyor. 11- YÖK Başkanı Yekta Saraç, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde gerçekleştirilecek "YÖK 100/2000 Doktora Öğrenci Buluşmaları"na katılacak. 12- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor. 13- Eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'ın yargılanmasına Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor. 14- FETÖ davaları - Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam ediliyor. - Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanması 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek. 15- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam ediliyor. 16- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi 100. Yıl Konferans Salonu'ndaki 2. Türkiye Üniversite Ombudsmanlık Toplulukları Kongresi'nin açılış törenine katılacak. 17- Süper Lig'de 8. haftanın son maçında İttifak Holding Konyaspor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek. 18- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile İspanya temsilcisi Real Madrid arasında 22 Ekim Salı günü yapılacak A Grubu 3. hafta maçı öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ise Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. - Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri, Real Madrid ise Türk Telekom Stadı'nda yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını tamamlayacak. 19- TFF 1. Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Fatih Karagümrük, Osmanlıspor'u konuk edecek. 20- ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası Anadolu Efes-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol maçıyla sona erecek.