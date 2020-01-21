Türkiye ve dünya gündemi 21 Ocak 2020

21 Ocak 2020 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi. 1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kanlı 20 Ocak 1990 Olaylarının 30. Yılı" nedeniyle Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından düzenlenecek fotoğraf sergisine katılacak. 2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'nın Demre, Finike, Kumluca, Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde ziyaretlerde bulunacak. 3- TBMM Genel Kurulu gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. 4- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılacağı Dünya Ekonomik Forumu İsviçre'nin Davos kentinde başlayacak, ilk gün oturumunda ABD Başkanı Donald Trump konuşma yapacak. 5- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırılarıyla sahadaki insani durum takip ediliyor. 6- Berlin Konferansı sonrası Libya’da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izlenecek. 7- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 8 - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçlarında GMG Kırklarelispor-Medipol Başakşehir, Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya gelecek. 9 - Basketbolda ULEB Avrupa Kupası Top 16 turunun 3. haftasında E Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen, Sırbistan temsilcisi Partizan NIS'ı konuk edecek. 10 - Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 12. haftasında B Grubu'nda Teksüt Bandırma, Almanya temsilcisi RASTA Vechta'yı konuk edecek. D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Sigorta, Macaristan'ın Falco Szombathely takımıyla deplasmanda karşılaşacak. 11- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftası Fenerbahçe HDI Sigorta-Tokat Belediye Plevne, Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank, Ziraat Bankası-Arhavi Voleybol, Bursa Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor, Arkas Spor-Sorgun Belediyespor karşılaşmalarıyla başlayacak.