  • BIST 122.620
  • Altın 298,700
  • Dolar 5,9303
  • Euro 6,5789
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -2 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi 21 Ocak 2020

21 Ocak 2020 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi 21 Ocak 2020

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kanlı 20 Ocak 1990 Olaylarının 30. Yılı" nedeniyle Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından düzenlenecek fotoğraf sergisine katılacak.

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'nın Demre, Finike, Kumluca, Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde ziyaretlerde bulunacak.

3- TBMM Genel Kurulu gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

4- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılacağı Dünya Ekonomik Forumu İsviçre'nin Davos kentinde başlayacak, ilk gün oturumunda ABD Başkanı Donald Trump konuşma yapacak.

5- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırılarıyla sahadaki insani durum takip ediliyor.

6- Berlin Konferansı sonrası Libya’da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izlenecek.

7- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

8 - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçlarında GMG Kırklarelispor-Medipol Başakşehir, Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya gelecek.

9 - Basketbolda ULEB Avrupa Kupası Top 16 turunun 3. haftasında E Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen, Sırbistan temsilcisi Partizan NIS'ı konuk edecek.

10 - Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 12. haftasında B Grubu'nda Teksüt Bandırma, Almanya temsilcisi RASTA Vechta'yı konuk edecek. D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Sigorta, Macaristan'ın Falco Szombathely takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

11- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftası Fenerbahçe HDI Sigorta-Tokat Belediye Plevne, Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank, Ziraat Bankası-Arhavi Voleybol, Bursa Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor, Arkas Spor-Sorgun Belediyespor karşılaşmalarıyla başlayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 21 Ocak 2020 - ASKİ21 Ocak 2020 Salı 09:15
  • Elektrik Kesintisi 21Ocak 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ21 Ocak 2020 Salı 09:15
  • Su Kesintisi 21 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ21 Ocak 2020 Salı 09:15
  • Türkiye ve dünya gündemi 21 Ocak 202021 Ocak 2020 Salı 09:12
  • BM mutabakatı inceleyecek21 Ocak 2020 Salı 08:32
  • İstanbul'a kar yağdı21 Ocak 2020 Salı 08:28
  • Evinde yakılarak öldürülen Cindi'nin katil zanlısı yakalandı21 Ocak 2020 Salı 08:27
  • Avukatlar arasındaki tartışmada kan aktı21 Ocak 2020 Salı 07:25
  • Türk askerinden Tel Abyad'daki çocuklara yardım20 Ocak 2020 Pazartesi 23:52
  • PKK'nın yıktığı evleri, devlet yeniden yaptı20 Ocak 2020 Pazartesi 23:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti