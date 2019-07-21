Türkiye ve dünya gündemi 21 Temmuz 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Alparslan Türkeş Müzesi’nin açılışına katılacak, Gemi Kurtaran adlı çok amaçlı kurtarma gemisinin karşılama törenine iştirak edecek.

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karaman Belediyesine ziyarette bulunacak, halka hitap edecek, Ayrancı Belediyesinin açılış programına katılacak.

3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

4- Düzce'de meydana gelen su baskını ve toprak kaymasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

5- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yazımda Kardeşlik Var" yaz kampı kapanış programına iştirak edecek.

6- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın startını verecek, ödül törenine katılacak.

7- İtalya'daki 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, İtalya ile finalde karşılaşacak.

8- Litvanya'daki 19 Yaş Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda 2. Klasman müsabakaları, 5-8'incilik, üçüncülük ve final maçlarıyla tamamlanacak.

9- 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF) Azerbaycan'da başlayacak.

10- Fransa Bisiklet Turu, Limoux ile Foix arasındaki 15. etap yarışıyla sürüyor.