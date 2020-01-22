Türkiye ve dünya gündemi 22 Ocak 2020

22 Ocak 2020 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

2- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde düzenlenecek "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemleri Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, basın açıklaması yapacak, Suriçi'nde ve Yeni 4. Oto Sanayi Sitesi'nde incelemelerde bulunacak.

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı"na katılacak, Türkiye Polis Radyosu'nun, Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'ndeki (PEKOM) etkinliğine iştirak edecek.

5- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Derbent ilçesindeki Aladağ Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulunacak.

6- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

7- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

8- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti İl Başkanlığı ile Kırıkkale Belediyesine ziyarette bulunacak.

9- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Eskişehir Ticaret Odasının düzenlediği "Geleceğe Değer Katan Liderler Ödül Töreni"ne katılacak.

10- Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılının 3'üncü çeyreğine (Temmuz-Eylül 2019 dönemi) ilişkin hane halkı yurt içi turizm verilerini açıklayacak.

11- 50'nci Dünya Ekonomik Forumu İsviçre'nin Davos kentinde devam edecek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Davos Zirvesi kapsamında temaslarda bulunacak.

12- Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

13- Berlin Konferansı sonrası Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler takip edilecek.

14- TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın cenazesi, Cemal Reşit Rey Salonu'nda yapılacak anma töreninden sonra Fatih Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

15- FETÖ davaları

- FETÖ adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla 210 sanığın yargılandığı "VIP dinleme" davasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yeniden yargılanmalarına karar verilen 66 sanıkla ilgili dava, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesinde görülecek.

16- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

17 - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçlarında Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe-Antalyaspor karşı karşıya gelecek.

18 - Basketbolda ULEB Avrupa Kupası Top 16 turunun 3. haftasında G Grubu'nda Galatasaray Doğa Sigorta, Rusya temsilcisi UNICS Kazan'a, H Grubu'nda ise TOFAŞ, İspanya ekibi Joventut Badalona'ya konuk olacak.

19- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 12. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, Belçika ekibi Filou Oostende ile deplasmanda karşılaşacak. C Grubu'nda Gaziantep Basketbol, İspanya temsilcisi Iberostar Tenerife'yi konuk edecek.

20- Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur 4. hafta maçlarında L Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Rusya temsilcisi Enisey'i, Pınar Karşıyaka ise Hollanda ekibi Leiden'i ağırlayacak.

21- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 12. haftasında A Grubu'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Letonya temsilcisi TTT Riga'ya konuk olacak. B Grubu'nda ise Fenerbahçe Öznur Kablo, Rusya ekibi Dinamo Kursk'u konuk edecek.

22- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Beşiktaş TRC İnşaat, Fransa temsilcisi Carolo Basket'i ağırlayacak.

23- Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında A Grubu'nda Eczacıbaşı VitrA, Finlandiya temsilcisi LP Salo'yu konuk edecek, Fenerbahçe Opet ise Polonya ekibi Budowlani ile deplasmanda karşılaşacak.

24 - Voleybolda CEV Kadınlar Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında Türk Hava Yolları, Romanya temsilcisi CSM Lugoj ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

25- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftası Spor Toto-İstanbul Büyükşehir Belediyespor müsabakasıyla tamamlanacak.

26- Hentbol Kadınlar Süper Lig 11. hafta erteleme maçında Yenimahalle Belediyespor ile Kastamonu Belediyespor karşı karşıya gelecek.