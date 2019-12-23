Türkiye ve dünya gündemi 23 Aralık 2019

23 Aralık 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisinin açılışı ile Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni'ne katılacak, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde yapılacak MYK toplantısına başkanlık edecek.

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü binasında İl Emniyet Müdürleri Toplantısı'na iştirak edecek.

4- TÜİK, ekim ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

5- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları 8. Toplantısı'na katılacak.

- Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia tarafından kabul edilecek Çavuşoğlu, daha sonra Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarına ziyarette bulunacak.

6- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

7- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler izleniyor.

8- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

9- Ordu'nun Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Özgür Arduç'un yargılanmasına başlanacak.

10- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

11- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

12- Süper Lig'de 16. haftanın son maçlarında İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor, Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek.

13- TFF 1. Lig'de 16. haftanın kapanış maçında Giresunspor, Altınordu'yu konuk edecek.

14- ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası TOFAŞ-Anadolu Efes karşılaşmasıyla sona erecek.