Türkiye ve dünya gündemi - 23 Mayıs 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı ile ATO Congresium'da 12. Çalışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder'i kabul edecek, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya gelecek.

2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ATO Congresium'da düzenlenecek 12. Çalışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutköy'de muhtarlarla bir araya gelecek, esnaf ziyareti yapacak, "STK-Karadenizli Dernekler ile Buluşma" etkinliğine, Gaziosmanpaşa Belediyesi Lise Gençliği İftarı'na, Avcılar Trabzon Dernekleri Buluşması'na iştirak edecek.

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

5- TBMM Genel Kurulunda, Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasına ilişkin kanun teklifinin tümü oylanacak, Turizmi Teşvik Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

6- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İVME Finansman Paketi"ni açıklayacak.

7- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Fransa'da İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.

8- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Almanya'da düzenlenen 2019 Uluslararası Ulaştırma Forumu'na katılacak ve farklı ülkelerin bakanlarıyla ikili temaslarda bulunacak.

9- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "12. Çalışma Meclisi: Daha Parlak Bir Gelecek İçin Çalışmak" programına katılacak.

10- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini açıklayacak.

11- TCMB, mayıs ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını paylaşacak.

12- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

13- TÜİK, mayıs ayı sektörel güven endekslerini paylaşacak.

14- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'da Ahıskalı Türklerle iftarda bir araya gelecek.

15- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar'ın başbakanlık görevini devralmasının ardından hükümet kurma süreci takip ediliyor.

16- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler izleniyor.

17- FETÖ davaları

- Darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76’sı tutuklu 159 sanığın yargılanması İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek.

- Darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanması, 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

18- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Özyeğin Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Spor Takımları Yıl Sonu Kutlaması Programı'na katılacak.

19- Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Nihat Özdemir, federasyonun 1 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurulu öncesi başkan adaylığı çalışmaları kapsamında Raffles İstanbul Otel'de basın toplantısı düzenleyecek.

20- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nde Sırbistan'da düzenlenen ilk hafta üçüncü ve son gün maçında ev sahibi ülke milli takımıyla karşılaşacak.

21- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçlarında TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom karşı karşıya gelecek.

22- TFF 3. Lig 1. Grup play-off final maçında Ergene Velimeşespor ile Nevşehir Belediyespor, Kocaeli Stadı'nda karşılaşacak.

23- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçlarında Sigortam.net İTÜ Basket-Akhisar Belediyespor, OGM Ormanspor-Konyaspor karşı karşıya gelecek.

24- FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Polonya'da başlayacak. Organizasyonun ilk gününde A Grubu'nda Tahiti-Senegal, Polonya-Kolombiya, B Grubu'nda ise Meksika-İtalya, Japonya-Ekvador müsabakaları yapılacak.

25- Tekerlekli Sandalye Basketbol 25 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası Tayland'da başlayacak. Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında ABD ile karşılaşacak.