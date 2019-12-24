  • BIST 112.860
  • Altın 284,878
  • Dolar 5,9383
  • Euro 6,5822
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 6 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi 24 Aralık 2019

24 Aralık 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi 24 Aralık 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı"nı açıklayacak.

3- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında kurulacak bölgesel kalkınma ile teknoloji ve inovasyon fonlarının tanıtım toplantısına katılacak.

4- TÜİK, 2018 yılı kazanç yapısı araştırması sonuçlarını açıklayacak.

5- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

6- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları ile Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu ve Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

7- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

8- 37. İl Müftüleri İstişare Toplantısı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş başkanlığında sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erecek.

9- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

10- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

11- Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek. 

12- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. haftanın ilk maçında Beşiktaş TRC İnşaat, BOTAŞ'ı konuk edecek.

14- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçlarında Spor Toto-Sorgun Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevnespor karşı karşıya gelecek. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik Kesintisi 24 Aralık 2019 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ24 Aralık 2019 Salı 09:31
  • Su Kesintisi 24 Aralık 2019 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ24 Aralık 2019 Salı 09:30
  • Alkollü sürücü dehşet saçtı24 Aralık 2019 Salı 09:27
  • Okul sıralarında "kimyasal" tehlikesi24 Aralık 2019 Salı 09:25
  • Karadeniz'de 26 noktada yangın: 5 ev yandı, tarım arazileri zarar gördü24 Aralık 2019 Salı 09:24
  • Türkiye ve dünya gündemi 24 Aralık 201924 Aralık 2019 Salı 09:23
  • Ankara'da sıcak dakikalar!24 Aralık 2019 Salı 08:10
  • 4 kanun Resmi Gazete'de!24 Aralık 2019 Salı 08:05
  • Boeing'de yeni gelişme24 Aralık 2019 Salı 08:02
  • Akşener'den Mansur Yavaş'a destek24 Aralık 2019 Salı 07:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti