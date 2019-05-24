Türkiye ve dünya gündemi - 24 Mayıs 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul esnaf ve sanatkarları ile iftarda bir araya gelecek.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Artvin'de AK Parti Yusufeli İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, alan incelemesinde bulunacak, STK temsilcileri ve merkez mahalle muhtarlarıyla buluşacak, İstanbul'da EmlakBank iftarına katılacak.

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da muhtarlar toplantısına katılacak, esnafı ziyaret edecek, ASRİAD'ın iftar programının ardından Sultangazi Trabzon Dernekleri üyeleriyle bir araya gelecek.

4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yönetmen Yavuz Özkan’ın Levent Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.

5- CHP Ekonomi Masası yöneticileri, Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Merkezi'ni ziyaret ederek basın açıklaması yapacak.

6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Manisa'da Türkiye Kömür İşletmeleri, Yeni Anadolu Madencilik Soma Işıklar Kömür Ocağı'nı ziyaret edecek, ocak çalışanlarıyla iftar yapacak.

7- TÜİK, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıklayacak.

8- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 5. Toplantısı'na katılacak, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edilecek.

9- Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda haber takibi sırasında uçuruma düşerek yaşamını yitiren muhabirimiz Abdulkadir Nişancı son yolculuğuna uğurlanacak.

10- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanması, 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76’sı tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

11- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da Uluslararası Spor Hekimliği Konferansı'nın açılış oturumuna katılacak, Sırp mevkidaşı Vanja Udoviçiç ile bir araya gelecek, ikili ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bişevac'la görüşecek Kasapoğlu, 2 bin kişinin katılımıyla düzenlenecek iftar programına iştirak edecek, Türkiye'de eğitim görmüş mezunlar ve Türkçe öğrenen öğrencilerle buluşacak.

12- Spor Toto Süper Lig'de sezonun 34. ve son haftası, Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş-Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor-Galatasaray ve Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçlarıyla başlayacak.