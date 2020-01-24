Türkiye ve dünya gündemi 24 Ocak 2020

24 Ocak 2020 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

24 Ocak 2020 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni"ne katılacak, Vahdettin Köşkü'nde Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile çalışma ziyareti kapsamında görüşecek ve Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim'i kabul edecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci-yazar Uğur Mumcu için düzenlenecek anma törenine katılacak.

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AA Editör Masası'na konuk olacak.

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen alanlarda incelemelerde bulunacak, Akhisar ilçesinde açıklama yapacak.

5- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye-Arnavutluk Ekonomik, Ticari, Sanayi ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu 12. Dönem Toplantısı kapsamında Arnavutluk Maliye ve Ekonomi Bakanı Anila Denaj ile bir araya gelecek.

- Bakanlar, Türkiye-Arnavutluk arasında KEK 12. Dönem protokolü imza törenine katılacak.

6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Merkezinde gerekleştirilecek "Türkiye'yi Yarınlara Taşımak" konulu programa katılacak.

7- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenecek "Ekonomide Türkiye'nin Yönü ve Kaliteli Büyüme" konulu panele katılacak.

8- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

9- Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2019 dönemi katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

10- 50'nci Dünya Ekonomik Forumu İsviçre'nin Davos kasabasında devam edecek, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Davos Zirvesi kapsamında temaslarda bulunacak.

11- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsünün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

12- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

13- Berlin Konferansı sonrası Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler takip edilecek.

14- Yüksek Seçim Kurulu, yeni seçilen üyeleriyle toplanacak, görev süresi dolan Sadi Güven’in yerine başkan seçimi yapılacak.

15- Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevindeyken 24 Ocak 2001'de uğradığı silahlı saldırıda 5 polis ile şehit düşen Ali Gaffar Okkan, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında anılacak. Ali Gaffar Okkan ve şehit polisler için Diyarbakır'da anma töreni düzenlenecek.

16- Gazeteci yazar Uğur Mumcu, bombalı suikast sonucu öldürülmesinin 27. yılında evinin bulunduğu sokakta anılacak.

17- Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı Hasan İsmail Hikmet'in "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle yargılandığı davaya Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

18- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

19- Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

20- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek. Anadolu Efes ise İspanya'nın Real Madrid takımıyla deplasmanda karşılaşacak.