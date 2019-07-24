Türkiye ve dünya gündemi 24 Temmuz 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan'ın İskeçe ve Gümülcine kentlerinde temaslarda bulunacak.

- Şentop, Gümülcine'de Türk siyasetçi merhum Doktor Sadık Ahmet'in kabri başında yapılacak anma törenine iştirak edecek.

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılacak.

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye Ürün İhtisas Borsası Faaliyet İzni Belgesi Teslim Töreni"ne iştirak edecek.

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Sanayi Odası Aylık Olağan Meclis Toplantısı'na katılacak.

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

7- Theresa May başbakanlık görevini Muhafazakar Partinin lideri Boris Johnson'a devredecek.

8- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

9- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

10- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 16 Yaş Altı Küçük Kızlar Avrupa Şampiyonu Voleybol Milli Takımı'nı kabul edecek.

11- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçları tamamlanacak.

12- UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçlarına tek karşılaşmayla devam edilecek.

13- Fransa Bisiklet Turu, Pont du Gard ile Gap arasındaki 17. etap yarışıyla devam ediyor.

14- 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF) Azerbaycan'da sürüyor.