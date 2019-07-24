  • BIST 102.059
  • Altın 262,190
  • Dolar 5,7247
  • Euro 6,3754
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 22 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi 24 Temmuz 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi 24 Temmuz 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan'ın İskeçe ve Gümülcine kentlerinde temaslarda bulunacak. 

- Şentop, Gümülcine'de Türk siyasetçi merhum Doktor Sadık Ahmet'in kabri başında yapılacak anma törenine iştirak edecek.

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılacak.

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye Ürün İhtisas Borsası Faaliyet İzni Belgesi Teslim Töreni"ne iştirak edecek.

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Sanayi Odası Aylık Olağan Meclis Toplantısı'na katılacak.

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

7- Theresa May başbakanlık görevini Muhafazakar Partinin lideri Boris Johnson'a devredecek.

8- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

9- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

10- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 16 Yaş Altı Küçük Kızlar Avrupa Şampiyonu Voleybol Milli Takımı'nı kabul edecek.

11- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçları tamamlanacak.

12- UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçlarına tek karşılaşmayla devam edilecek.

13- Fransa Bisiklet Turu, Pont du Gard ile Gap arasındaki 17. etap yarışıyla devam ediyor.

14- 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF) Azerbaycan'da sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AK Parti startı verdi24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:50
  • Lockheed, Türkiye'yi F-35 parça üretiminden çıkardı24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:48
  • Ankara'da FETÖ soruşturması: Gözaltılar var24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:47
  • Adana'da dev operasyon: 500 polisle 116 adrese aynı anda24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:41
  • Cenaze dönüşü feci kaza: Ölü ve yaralılar var24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:38
  • Türkiye ve dünya gündemi 24 Temmuz 201924 Temmuz 2019 Çarşamba 09:36
  • Rusya'dan Türkiye'de S-400 üretimi açıklaması24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:15
  • Beyaz Saray'da 70 dakikalık Türkiye toplantısı: 45 senatör katıldı24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:00
  • Baraj Doluluk Oranları 24 Temmuz 2019 Ankara - ASKİ24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:28
  • Elektrik Kesintisi 24 Temmuz 2019 Ankara - Başkent EDAŞ24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti