Türkiye ve dünya gündemi 25 Aralık 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Külliyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Polis Amirleri Eğitim Merkezi 4. Dönem Mezuniyet Töreni'ne katılacak.
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Müteahhitler Birliği Ödül Töreni'ne iştirak edecek.
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 46'ncı yılı dolayısıyla Anıtkabir'deki kabri başında düzenlenecek anma törenine iştirak edecek.
4- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde düzenlenecek İnsan Hakları Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.
5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Tüketici Zirvesi'ne katılacak.
7- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Lojistik Master Planı'nın tanıtım toplantısına iştirak edecek.
8- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli ve Yerli Tohumculukta Sürdürülebilir Stratejiler Çalıştayı ile Uygulamalı Çiftçi Eğitim Merkezleri ve Eğitim Projesi Protokolü'nün imza törenine katılacak.
9- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi İlk Araç Teslim Töreni'ne iştirak edecek.
10- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.
11- TÜİK, 2018 yılı tıbbi atık istatistiklerini, yenilik araştırması sonuçlarını ve bu yılın aralık ayı sektörel güven endekslerini duyuracak.
12- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.
13- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları ile Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu ve Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.
14- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.
15- Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Conrad Otel'de düzenleyeceği basın toplantısında 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirerek, 2020 yılı hedeflerini açıklayacak.
16- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
17- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
18- Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı yapılacak.
19- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Öznur Kablo, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-OGM Ormanspor, Birevim Elazığ İl Özel İdare-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Bellona Kayseri Basketbol-İzmit Belediyespor, Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.
20- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Halkbank ile Arhavi Voleybol karşı karşıya gelecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.