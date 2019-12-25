Türkiye ve dünya gündemi 25 Aralık 2019

25 Aralık 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Külliyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Polis Amirleri Eğitim Merkezi 4. Dönem Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Müteahhitler Birliği Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 46'ncı yılı dolayısıyla Anıtkabir'deki kabri başında düzenlenecek anma törenine iştirak edecek.

4- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde düzenlenecek İnsan Hakları Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Tüketici Zirvesi'ne katılacak.

7- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Lojistik Master Planı'nın tanıtım toplantısına iştirak edecek.

8- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli ve Yerli Tohumculukta Sürdürülebilir Stratejiler Çalıştayı ile Uygulamalı Çiftçi Eğitim Merkezleri ve Eğitim Projesi Protokolü'nün imza törenine katılacak.

9- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi İlk Araç Teslim Töreni'ne iştirak edecek.

10- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

11- TÜİK, 2018 yılı tıbbi atık istatistiklerini, yenilik araştırması sonuçlarını ve bu yılın aralık ayı sektörel güven endekslerini duyuracak.

12- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

13- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları ile Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu ve Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

14- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

15- Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Conrad Otel'de düzenleyeceği basın toplantısında 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirerek, 2020 yılı hedeflerini açıklayacak.

16- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

17- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

18- Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı yapılacak.

19- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Öznur Kablo, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-OGM Ormanspor, Birevim Elazığ İl Özel İdare-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Bellona Kayseri Basketbol-İzmit Belediyespor, Galatasaray-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

20- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Halkbank ile Arhavi Voleybol karşı karşıya gelecek.