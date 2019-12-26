Türkiye ve dünya gündemi 26 Aralık 2019

26 Aralık 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısına başkanlık edecek.

3- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenecek 4. Kültür Sanat Ödülleri Töreni'ne katılacak.

4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Köy Okullarında Görev Yapan Öğretmenler için Oryantasyon ve Mesleki Gelişim Programı Tanıtım Toplantısına iştirak edecek.

5- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB 6. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Töreni'ne katılacak.

6- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile Türk ve Azerbaycanlı iş adamlarının hazır bulunacağı yuvarlak masa toplantısına iştirak edecek.

7- TÜİK, 2018 yılı sanayi ürün istatistiklerini açıklayacak.

8- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeniden Asya Çalıştayı'nın açılışına katılacak.

9- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

10- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları ile Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu ve Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

11- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İran İslam Cumhuriyeti İslami Kültür ve İletişim Kurumu Başkanı Ebuzer İbrahimi Türkman ve heyetini kabul edecek, konuk heyet ile "Kur'an Sergisi" açılışına katılacak.

13- FETÖ davaları

- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarıyla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddiasıyla haklarında dava açılan eski astsubay 16 sanığın yargılanması Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek.

14- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

15- Karaköy'de başörtülü bir kadına saldırdığı iddiasıyla dava açılan sanık, İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

16- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.

17- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile İnegöl Belediyespor karşı karşıya gelecek.