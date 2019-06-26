Türkiye ve dünya gündemi - 26 Haziran 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul edecek, Esenboğa Havalimanı'ndan Japonya'nın Osaka kentine hareket edecek.

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplanacak.

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

4- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.

5- TBMM Genel Kurulunda, ilkokula başlama yaşını 66 aydan 69 aya çıkaran düzenlemenin de bulunduğu kanun teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

6- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "TOKİ Kura Çekimi"ne, İstanbul Sanayi Odası Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na katılacak.

7- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na başkanlık edecek, ikili daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

8- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde Ulaşım ve Dağıtım Tesisleri için Deprem Yönetmelikleri Hazırlanması Çalıştayı ile Ankara Otel'deki Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı'na katılacak.

9- TÜİK, 2018 yılı sinema ve tiyatro istatistiklerini açıklayacak.

10- Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin geçen hafta açıkladığı raporu BM İnsan Hakları Konseyi'nin 41'inci oturumuna sunacak, ardından basın toplantısı düzenleyecek.

11- ABD öncülüğünde İsrail-Filistin meselesine çözüm amacıyla başlatılan "Yüzyılın Anlaşması" sürecinde düzenlenecek ekonomi çalıştayı takip edilecek.

12- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler izleniyor.

13- Adalet ve İçişleri bakanlıklarınca uyuşturucuyla mücadele amacıyla yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, "HAMR" adlı tiyatro gösterisinin prömiyeri Necip Fazıl Kısakürek sahnesinde yapılacak.

14- FETÖ Davaları

- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin 307 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması, 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülecek.

- FETÖ/PDY kapsamında sağlık çalışanları hakkındaki 5 sanıklı davanın duruşması, Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak.

15- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Yücel Seçkiner için TBMM'de düzenlenecek törene ve Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.

- Yücel Seçkiner'in naaşı Karşıyaka'daki şehitlikte toprağa verilecek.

16- 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda A Grubu'nda Uganda-Zimbabve ve Mısır-Demokratik Kongo, B Grubu'nda ise Nijerya-Gine maçları yapılacak.

17- 2019 Avrupa Oyunları Belarus'un başkenti Minsk'te sürüyor.

18- Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası devam ediyor.