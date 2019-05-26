Türkiye ve dünya gündemi - 26 Mayıs 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camisi Konferans Salonu'nda Türkiye VII. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak, Yassıada'yı ziyaret edecek, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde AK Parti İstanbul mahalle başkanlarıyla iftar programına iştirak edecek.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bosna Hersek'te Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegovic ile görüşecek, merhum Boşnak lider Aliya İzetbegovic'in kabrini ziyaret edecek ve Livno şehrinde toplu iftar programına katılacak.

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kağıthane'de geçen ay yaşanan çöküntüden sonra kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle evlerini tahliye eden Yahya Kemal Mahallesi sakinleri ile iftarda buluşacak.

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhtarlarla bir araya gelecek, Yassıada'yı ziyaret edecek, AK Parti Bayrampaşa İlçe Teşkilatı iftarına katılacak, vatandaşlarla çay sohbetinde buluşacak.

5- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gürcistan Cumhuriyeti'nin 101. Kuruluş Yıl Dönümü törenlerine katılacak, Savunma Bakanı Levan Izoria, Başbakanı Mamuka Bakhtadze ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile ayrı ayrı görüşecek.

6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Üsküdar Mehmet Çakır Kültür Merkezi'nde Ordulular İftarı'na katılacak.

7- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Üsküdar Belediyesi Nevmekan Sahil'de üniversite öğrencileriyle iftar yapacak.

8- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği iftar programı"na katılacak.

9- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

10- Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu Göztepe-MKE Ankaragücü, Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor, Fenerbahçe-Antalyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarıyla sona erecek.

11- Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçlarında Hatayspor-Adana Demirspor, Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep karşılaşacak ve finale yükselecek ekipler belli olacak.

12- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig'de A Grubu'ndaki ilk hafta maçında Letonya ile Taha Akgül Spor Salonu'nda karşılaşacak.

13- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçlarında Beşiktaş Sompo Japan-TOFAŞ, Türk Telekom-Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

14- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçlarında Konyaspor-OGM Ormanspor, Akhisar Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basket karşılaşacak.

15- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun altıncı yarışı Monaco Grand Prix'si koşulacak.

16- Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda ana tablo müsabakaları başkent Paris'te başlayacak.

17- Atletizmde Türkiye'den erkeklerde Fenerbahçe, kadınlarda ENKA Spor'un yer aldığı Avrupa'nın en önemli kulüpler organizasyonu olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası A Grubu müsabakaları İspanya'nın Castellon kentinde sona erecek.