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Türkiye ve dünya gündemi 28 Ekim 2019

28 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi 28 Ekim 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarına başkanlık edecek.

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Green Park Otel'de, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu açılış programına katılacak. 

3- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

4- Terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin Suriye’de etkisiz hale getirilmesinin ardından gelişmeler izlenecek.

5- Irak’ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

6- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar izleniyor.

7- Türkiye’nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

8- Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılamasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince devam ediliyor.

9- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

10- Süper Lig'de 9. haftanın son maçında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

11- TFF 1. Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Osmanlıspor ile Akhisarspor, Osmanlı Stadı'nda karşılaşacak.

12- ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası Sigortam.net İTÜ Basket-OGM Ormanspor müsabakasıyla sona erecek.

13- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası İzmit Belediyespor-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol karşılaşmasıyla tamamlanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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