Türkiye ve dünya gündemi 29 Aralık 2019

29 Aralık 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

29 Aralık 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

2- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar izleniyor.

3- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları ile Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu ve Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

4- Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısının ardından gelişmeler izleniyor.

5- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

6- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

7- Süper Lig'de sezonun ilk yarısı Demir Grup Sivasspor-Göztepe, Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçlarıyla sona erecek.

8- TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısı Boluspor-Eskişehirspor, Keçiörengücü-Akhisarspor, İstanbulspor-Adana Demirspor ve Altay-Giresunspor müsabakalarıyla tamamlanacak.

9- ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasına Frutti Extra Bursaspor-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, OGM Ormanspor-Pınar Karşıyaka ve Anadolu Efes-Darüşşafaka Tekfen karşılaşmalarıyla devam edilecek.

10- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. haftanın son maçında OGM Ormanspor ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.