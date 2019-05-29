Türkiye ve dünya gündemi - 29 Mayıs 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı'na katılacak.



2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ile görüşecek, Yenimahalle Belediyesinin iftar programına iştirak edecek, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Uğur Dündar belgeselini izleyecek.



3- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Erkek Lisesi öğrencileriyle söyleşiye ve lisenin spor şölenine katılacak, Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İHL'yi ziyaret edecek.



4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli'de muhtarlarla bir araya gelecek, Perpa Ticaret Merkezi yönetimini ve esnafını ziyaret edecek, esnaf ziyareti gerçekleştirecek, iftar programlarına katılacak, Başakşehir'de vatandaşlarla çay sohbeti yapacak.



5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Esenler Yeryüzü İftarı Sofrası programına katılacak.



6- TBMM Genel Kurulunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini, hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılmasını da öngören kanun teklifi görüşülecek.

7- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, esnafı ziyaret edecek, çiftçilerle buluşacak, Çekmece Et Fabrikası çalışanlarıyla bir araya gelecek.

8- Kazakistan’da Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Belarus ve Ermenistan Cumhurbaşkanlarının katılacağı Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi Toplantısı yapılacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)



9- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.



10- Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ve beraberindeki heyet, Sayıştayın 157. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek.



11- FETÖ davaları



- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



- 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanını işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek

- İzmir'de "askeri casusluk" soruşturmasında FETÖ üyelerinin sahte delil üreterek kumpas kurduğu iddiasıyla İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden 90 sanıklı davanın yarınki duruşmasında karar bekleniyor.



- FETÖ/PDY'nin Gerede esnaf yapılanması kapsamında haklarında dava açılan 20 kişinin yargılanmasına Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. Duruşmada karar çıkması bekleniyor.



12- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Garı'ndan hareket edecek Turistik Doğu Ekspresi’nin ilk seferine uğurlanması törenine ve tarihi Ankara Garı Kule Restoran'da düzenlenecek iftar programına katılacak.



13- UEFA Avrupa Ligi Finali'nde İngiltere temsilcileri Chelsea ile Arsenal, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



14- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya'da Fransa, 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım'ın Antalya kampı sürüyor.



- A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, kamp yapılan Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta basın toplantısı düzenleyecek.



- Kamp süresince 30 Mayıs'ta Antalya'da Yunanistan, 2 Haziran'da Alanya'da Özbekistan ile birer özel karşılaşma oynayacak ay-yıldızlı ekip, Zeynep Hotel'in sahasında antrenman yapacak.



15- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde ikinci haftanın ikinci maçında TVF Başkent Voleybol Salonu'nda Almanya ile karşılaşacak.



16- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig'de A Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek.



17- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü ve son maçında Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek.



18- 7. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları, Okçular Vakfı Tesisleri'nde madalya müsabakalarıyla sona erecek.



19- 21 Yaş Altı Futbol Ligi'nde Süper Kupa maçı, Süper Lig grubu birincisi Galatasaray ile 1. Lig grubunu ilk sırada tamamlayan Boluspor takımları arasında Kocaeli Stadı'nda oynanacak.