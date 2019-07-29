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Türkiye ve dünya gündemi 29 Temmuz 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi 29 Temmuz 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop Moğolistan'da

- Resmi ziyaret için Moğolistan'da bulunan Şentop, Cumhurbaşkanı Khaltmaa Battulga ve Büyük Kurul (Parlamento) Başkanı Gomboja Zandanshatar ile bir araya gelecek.

- Şentop, Türkiye ile Moğolistan arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 50. yılı anısına hazırlanan posta pullarının tanıtımı ile yapımı TİKA tarafından gerçekleştirilen Başsavcılık Ceza Davaları Merkezi Arşiv Ofisi'nin açılış törenlerine iştirak edecek.

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Demokrasi Üniversitesi ve Ege İhracatçılar Birliğine ziyaretlerde bulunacak, eski Turizm ve Devlet Bakanı Işılay Saygın için Buca Muradiye Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ziyaretlerde bulunacak, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.

4- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "TEI-TUSAŞ Motor Sanayii, Türkiye'nin NADCAP Akredite İlk Malzeme Test ve Araştırma Laboratuvarı" açılış törenine katılacak.

5- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

6- Kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı Ferruh Bozbeyli için Mecliste ve Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze törenleri düzenlenecek.

7- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

8- Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da başlayacak. (Fotoğraflı)

9- Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası Yunanistan'da sürüyor. Türkiye, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Sırbistan ile karşılaşacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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