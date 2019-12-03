Türkiye ve dünya gündemi 3 Aralık 2019

3 Aralık 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareket edecek.

- Erdoğan, Türkiye-İngiltere-Almanya-Fransa Dörtlü Suriye Zirvesi’ne katılacak.

- Kraliçe II. Elizabeth tarafından heyetler onuruna Buckingham Sarayı’nda verilecek resepsiyona iştirak edecek Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından liderler ve eşleri onuruna Başbakanlık Ofisi’nde düzenlenecek akşam yemeğine katılacak.

2- CHP, HDP ve İYİ Parti TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

3- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, The Green Park Hotel'de düzenlenen "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" programına katılacak.

4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliğe, Büyükşehir Belediyesine ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen "Sanata Engel Yok: En Özel Öğrenciler, Eserler, Etkinlikler Sergisi" ile Şerife Bacı Özel Eğitim Anaokulu açılışlarına iştirak edecek.

5- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özbekistan-Türkiye Sağlık Bakanlıkları arasında sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik "Niyet Beyanı" ile 11 anlaşmanın imza törenlerine katılacak, hastane ziyaretinde bulunacak, Özbekistan Başbakanı Abdulla Nigmatovich Aripov ile görüşecek.

6- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Dünya Engelliler Günü" nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Gençlik Parkı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sevgi Engel Tanımaz" etkinliğine katılacak.

7- TBMM Genel Kurulunda, İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

8- TÜİK, kasım ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

9- Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

10- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.

11- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireyleri temsilen bazı engelli öğrenciler ile YÖK'te bir araya gelecek.

12- Türk Konseyi ülkelerinin gençlik alanında etkin iş birliğini sağlamak ve ortak değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali İstanbul'da başlayacak.

13- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

14- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

15- Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişi için başlatılan arama çalışmaları izleniyor.

16- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçlarında Fatih Karagümrük-Göztepe, Esenler Erokspor-Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe-İstanbulspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü, Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor karşı karşıya gelecek.

17- Voleybolda Çin'in Shaoxing kentindeki FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonasının ilk gününde B Grubu'nda VakıfBank ile Brezilya ekibi Dentil Praia karşılaşıyor.

18- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında B Grubu'nda Bandırma Teksüt, Fransa temsilcisi EB Pau-Lacq-Orthez'e konuk olacak. D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Sigorta, aynı ülkeden JDA Dijon'u ağırlayacak.

19- Voleybolda CEV Kadınlar Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında Türk Hava Yolları, İspanya temsilcisi Ibsa CV CCO 7 Palmas'ı konuk edecek.