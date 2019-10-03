Türkiye ve dünya gündemi 3 Ekim 2019

3 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

3 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, güven mektubu sunacak Estonya Büyükelçisi Annely Kolk, Sri Lanka Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen ve Slovenya Büyükelçisi Primoz Seligo ile MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek.

2- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Ortak Projesi"nin, Sheraton Hotel'de gerçekleştirilecek açılış konferansına katılacak.

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Alman mevkidaşı Horst Seehofer ve Fransız mevkidaşı Christophe Castaner ile Gölbaşı Vilayetler Evi'nde toplantı yapacak.

4- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid Nasır Abdullah el-Roudan ile Teknopark İstanbul ve Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Beykoz Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsünü ziyaret edecek.

5- TÜİK, eylül ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

7- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

8- FETÖ davaları

- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Örgütün "TSK imamı" olduğu belirlenen ve darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'ın yargılandığı dava takip ediliyor.

- FETÖ/PDY kapsamında 27 sağlık çalışanının yargılandığı dava izlenecek.

- FETÖ/PDY kapsamında Kırıkkale Üniversitesinin akademik personeline yönelik davada 20 tutuksuz sanığın yargılanması sürdürülecek.

9- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

10- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

11- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karadağ Spor ve Gençlik Bakanı Nikola Janovic ve Başbakan Yardımcısı Milutin Simovic ile görüşecek.

- TİKA tarafından yapılan kreşin açılışına katılacak Kasapoğlu, Karadağ İslam Birliği Başkan Yardımcısı Behlül Kanaçi ile bir araya gelecek ve onuruna verilecek yemeğe katılacak.

12- UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları yapılacak.

- K Grubu'nda Beşiktaş-Wolverhampton, J Grubu'nda Medipol Başakşehir-Borussia Mönchengladbach, C Grubu'nda Trabzonspor-Basel maçları oynanacak.

13- 4. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda başlayacak.

14- Basketbolda THY Avrupa Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Real Madrid takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

15- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası eleme turu rövanş maçında Bellona Kayseri Basketbol, Rusya'nın Spartak Noginsk takımıyla karşı karşıya gelecek.

16- Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

17- Dünya Atletizm Şampiyonası, Doha'da sürüyor.

18- 3. CMAS-TSSF Kaş Başka Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası sürüyor.