Türkiye ve dünya gündemi 3 Temmuz 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde bir araya gelecek.

2- Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İletişim Koordinatörü Okan Konuralp'in babası Fuat Konuralp'in, Konuralp Beldesi Merkez Büyük Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazına katılacak.

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-Afganistan-Azerbaycan-Irak-İran-Pakistan Bölgesel İşbirliği Toplantısı'na katılıyor.

5- TBMM Genel Kurulunda, Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

6- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "EXPO 2019 Pekin" Türkiye Milli Günü etkinliğine katılacak.

7- TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

8- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) tarafından düzenlenecek basın toplantısında konuşacak.

9- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

10- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

11- İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ve Birleşik Taksi Şoförleri Derneğinin, internet üzerinden hizmet veren Uber'e erişimin engellenmesi ve firmanın Türkiye'den men edilmesi talebiyle açtığı davanın görülmesine, İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde devam edilecek.

12- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'de düzenlenen 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabında A Grubu'ndaki ilk maçında ev sahibi ülke ile karşılaşacak.

13- Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası Hollanda'nın Rotterdam kentinde devam ediyor. Türkiye, dördüncü maçında Büyük Britanya ile karşılaşacak.

14- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ikinci yarı final maçında Hollanda ile İsveç karşı karşıya gelecek.

15- Teniste sezonun 3. grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.