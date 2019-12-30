Türkiye ve dünya gündemi 30 Aralık 2019

30 Aralık 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katılacak.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'u resmi törenle karşılayacak, baş başa görüşme ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ile anlaşmaların imza töreninin ardından mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek ve onuruna resmi yemek verecek.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ve beraberindeki heyet ile görüşecek, konuk Cumhurbaşkanı onuruna öğle yemeği verecek.

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

4- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ederek TBMM Genel Kurulu'na sunulacak Libya tezkeresi konusunda bilgilendirmede bulunacak.

5- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

6- TÜİK, aralık ayı Ekonomik Güven Endeksi ile 2018 yılı sektörel su ve atık su istatistiklerini açıklayacak.

7- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

8- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu izleniyor.

9- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

10- Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısının ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.

11- Somali'deki terör saldırısında yaşamını yitiren Mehmet Kaplan Denizli'de, Turan Sevi Aydın'da öğle vakti son yolculuğuna uğurlanacak.

12- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

13- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

14- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor tesislerinde incelemelerde bulunacak, İskenderun Teknik Üniversitesinde kütüphane açılışına katılıp öğrenci temsilcileriyle buluşacak, İskenderun ve Antakya Belediyeleri ile AK Parti Hatay İl Başkanlığını ziyaret edecek.

15- ING Basketbol Süper Ligi'nde 14. haftanın son maçında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ile Fenerbahçe Beko, Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.