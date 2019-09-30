Türkiye ve dünya gündemi 30 Eylül 2019

30 Eylül 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

30 Eylül 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 2019-2020 Sezonu Açılış Konseri'ne katılacak.

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplanacak.

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov ile heyetler arası görüşmede bir araya gelecek, Ukrayna İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin taktiksel ve özel uygulamalarını göstereceği programa katılacak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek.

4- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı 2020-2022 Lansman Toplantısı"na iştirak edecek.

5- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Beykoz Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü açılış törenine katılıyor.

6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı açılış törenine iştirak edecek.

7- Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ile Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, 26 bini aşkın eczaneyi ilgilendiren iş birliği protokolünü imzalayacak.

8- TÜİK tarafından ağustos ayı dış ticaret istatistikleri açıklanacak.

9- Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac için cenaze töreni düzenlenecek.

10- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

11- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

12- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

13- Süper Lig'de 6. hafta Gazişehir Gaziantep-Göztepe maçıyla tamamlanacak

14- Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Paris Saint-German ile yapacağı maç öncesinde teknik direktör Fatih Terim ile Paris Saint-German Teknik Direktörü Thomas Tuchel, düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

15- Dünya Atletizm Şampiyonası, Doha'da sürüyor. (Fotoğraflı)

16- Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftası Anadolu Efes-OGM Ormanspor maçıyla tamamlanacak.

17- Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde, 2019-2020 sezonu ilk haftası Beykoz Belediyespor-Göztepe maçıyla sona erecek.

18- TFF 1. Lig'de 6. hafta Altınordu-Adana Demirspor maçıyla sona erecek.

19- TFF 3. Lig 1. Grup'ta 5. hafta Çankaya-Anagold 24Erzincanspor maçıyla tamamlanacak.