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Türkiye ve dünya gündemi 30 Ocak 2020

30 Ocak 2020 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi 30 Ocak 2020

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek ve Türk Yahudi Cemaati temsilcilerini kabul edecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, JW Marriott Otel'deki 5. Anadolu Medya Ödülleri törenine katılacak. 

2- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde başlayacak Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nın (EMİTT 2020) açılış törenine katılacak.

4- TBMM Genel Kurulunda, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

5- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlıkta düzenlenecek "Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Çalıştayı"na katılacak.

6- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kamu Denetçiliği Kurumu ile TÜBİTAK TÜSSİDE arasındaki "Süreç İyileştirme Projesi" imza törenine iştirak edecek. 

7- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Orman Şurası Eylem Planı'nın tanıtımına katılacak.

8- Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı"nda konuşacak. 

9- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. 

10- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2019 dönemi motorlu kara taşıtları istatistiklerini duyuracak.

11- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'da temaslarda bulunacak.

12- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsünün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

13- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

14- ABD Başkanı Donald Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planını açıklamasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

15- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

16- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

17- Beşiktaş Kulübü, futbol takımının yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta taraftarın önünde imza töreni düzenleyecek.

18- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya temsilcisi ALBA Berlin ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 

19- Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında A Grubu'nda Fenerbahçe HDI Sigorta, İtalya temsilcisi Trentino Itas'ı konuk edecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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