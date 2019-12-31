  • BIST 114.909
  • Altın 291,604
  • Dolar 5,9445
  • Euro 6,6615
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 1 °C
SON DAKİKAKasım ayı dış ticaret rakamları açıklandı
»

Türkiye ve dünya gündemi 31 Aralık 2019

31 Aralık 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi 31 Aralık 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un vefat eden babası Nasır Öztunç için düzenlenecek cenaze törenine katılacak. 

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etmek için Ankara Şehir Hastanesine gidecek.

3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BOTAŞ Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi'ni ziyaret edecek.

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Helal Akreditasyon Kurumunun Türk Standardları Enstitüsüne vereceği ilk akreditasyon sertifikasının teslim törenine katılacak.

5- TÜİK, 2019 yılı bitkisel üretim ile kasım ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.

6- Büyük ikramiyesi 80 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde yapılacak.

7- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

8- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu izleniyor.

9- Hindistan'daki tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.

10- Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısının ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.

11- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu31 Aralık 2019 Salı 09:29
  • Sigara ve alkollü içki ile ilgili sürpriz 'zam' kararı31 Aralık 2019 Salı 09:18
  • Zeytinburnu'nda fabrika alev alev yandı31 Aralık 2019 Salı 09:15
  • Yine aynı vahşet!31 Aralık 2019 Salı 06:20
  • Sakarya'da son durum!31 Aralık 2019 Salı 06:18
  • İstanbul'da korkutan yangın31 Aralık 2019 Salı 06:17
  • Kan donduran şaka31 Aralık 2019 Salı 06:12
  • Ankara'da yılbaşı seferberliği31 Aralık 2019 Salı 06:11
  • 3 ilçede okullar tatil31 Aralık 2019 Salı 06:06
  • Norveç'ten İdlib çağrıs31 Aralık 2019 Salı 06:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti