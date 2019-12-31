Türkiye ve dünya gündemi 31 Aralık 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un vefat eden babası Nasır Öztunç için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etmek için Ankara Şehir Hastanesine gidecek.
3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BOTAŞ Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi'ni ziyaret edecek.
4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Helal Akreditasyon Kurumunun Türk Standardları Enstitüsüne vereceği ilk akreditasyon sertifikasının teslim törenine katılacak.
5- TÜİK, 2019 yılı bitkisel üretim ile kasım ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.
6- Büyük ikramiyesi 80 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde yapılacak.
7- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.
8- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu izleniyor.
9- Hindistan'daki tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler takip ediliyor.
10- Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısının ardından yaşanan gelişmeler izleniyor.
11- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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