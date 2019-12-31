Türkiye ve dünya gündemi 31 Aralık 2019

31 Aralık 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi. 1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un vefat eden babası Nasır Öztunç için düzenlenecek cenaze törenine katılacak. 2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etmek için Ankara Şehir Hastanesine gidecek. 3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BOTAŞ Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi'ni ziyaret edecek. 4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Helal Akreditasyon Kurumunun Türk Standardları Enstitüsüne vereceği ilk akreditasyon sertifikasının teslim törenine katılacak. 5- TÜİK, 2019 yılı bitkisel üretim ile kasım ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak. 6- Büyük ikramiyesi 80 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünde yapılacak. 7- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor. 8- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu izleniyor. 9- Hindistan'daki tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler takip ediliyor. 10- Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısının ardından yaşanan gelişmeler izleniyor. 11- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.