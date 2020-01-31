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Türkiye ve dünya gündemi 31 Ocak 2020

31 Ocak 2020 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi 31 Ocak 2020

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sivrice'de Kaymakamlık ile Belediyeye ziyaretler gerçekleştirecek ve halk toplantısına iştirak edecek, Elazığ Valiliği ve Elazığ Belediyesi ile Fethi Sekin Şehir ve Fırat Üniversitesi hastanelerine ziyarette bulunacak.

3- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

4- Koronavirüs Bilim Kurulunun, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantısının ardından basın açıklaması yapılacak.

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek. 

6- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkiye-Litvanya JETCO (Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi) birinci dönem toplantısı ve "Türkiye-Litvanya İş Forumu"na katılacak.

7- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2019 dönemi dış ticaret istatistikleri ile Ekim-Aralık 2019 (4. çeyrek) dönemi turizm istatistiklerini açıklayacak. 

8- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Parlamento Başkanı Tzveta Karayançeva, Başbakanı Boyko Borisov ve Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci ile ayrı ayrı bir araya gelecek. 

9- Çavuşoğlu ve mevkidaşı Ekaterina Zaharieva, heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

10- İngiltere, Brexit kararının ardından resmi olarak Avrupa Birliği'nden ayrılacak.

11- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

12- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

13- ABD Başkanı Donald Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planını açıklamasının ardından gelişmeler izleniyor.

14- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

15- Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için saat 18.00'de sona erecek. (Fotoğraflı - Görüntülü)

16- Süper Lig'de 20. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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