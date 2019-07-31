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Türkiye ve dünya gündemi 31 Temmuz 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi 31 Temmuz 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan'daki resmi ziyaretini tamamlamasının ardından yurda dönecek.

2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, afet bölgesinde yürütülen çalışmalara ilişkin Düzce Valiliğince düzenlenecek bilgilendirme ve il koordinasyon toplantılarına katılacak, sel felaketinden kurtulan ailelerle bir araya gelecek, Akçakoca ilçesi ile Uğurlu ve Esmahanım köylerini ziyaret edecek.

3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, PTT Pul Müzesi'nde PTT-ETİ Maden İşletmeleri İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Ticaret ve Sanayi Odası/Türk Odaları Birliği 1. Genel Kuruluna iştirak edecek.

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon Raporu 2019-III Bilgilendirme Toplantısı"nda sunum yapacak.

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantı Özetini açıklayacak.

7- TÜİK haziran ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri ile yılın 2. çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıklayacak.

8- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

9- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Düzce'de FETÖ'nün çatı yapılanması davasında 22'si firari, 23'ü tutuklu 77 sanığın yargılanması sürecek.

- Kahramanmaraş'ta FETÖ'nün askeri yapılanmasına ilişkin 4'ü tutuklu 25 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

10- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İstanbul Teknik, Marmara, İstanbul Medeniyet, Yıldız Teknik ve İstanbul üniversiteleri arasında "Gençlik ve Gönüllülük İş Birliği Protokolü" imzalanacak.

11- Bayern Münih'in ev sahipliğinde, Allianz Arena'da düzenlenen Audi Kupası'nın üçüncülük maçında Fenerbahçe ile Real Madrid, finalde ise Bayern Münih ile Tottenham karşılaşacak.

12- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu fikstür çekimi, Crowne Plaza Florya'da yapılacak.

13- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları tamamlanacak.

14- UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu rövanş heyecanı bir maçla sürüyor.

15- Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da devam ediyor.

16- Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası, Yunanistan'da sürüyor. Türkiye, son 16 turu maçında İtalya ile karşılaşacak.

17- Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlık ve transfer çalışmaları izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

- Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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